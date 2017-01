Constantin Medien stärkt sein Sport-Segment

© Constantin Medien

Trotz der nach wie vor vorhandenen Fragezeichen in Bezug auf die künftige Ausrichtung des Unternehmens, stärkt Constantin Medien nun seinen Sport-Bereich. Durch die Gründung des Geschäftsbereichs Consulting will man hier alle Angebote bündeln.

Neues Jahr, alte Probleme: Nach wie vor ist nicht entschieden, wie es bei Constantin Medien weiter geht. Zwar wurde auf der Hauptversammlung im November entschieden, dass das Filmgeschäft verkauft werden soll, gegen diese Entscheidung wurde allerdings Klage eingereicht. Der ehemalige Constantin-Chef und heutiger Mit-Gesellschafter Bernhard Burgener will die Beschlüsse der Hauptversammlung kippen, weil er von der Abstimmung ausgeschlossen wurde. Constantin-Chef Fred Kogel und Aufsichtsrat-Boss Dieter Hahn wollen sich auf das Sport-Segment konzentrieren, Burgener will Constantin weiterhin breit aufgestellt wissen.

Da sich die Lager nicht einigen konnten, geht der Streit 2017 weiter. Bald werden wohl Richter in der Sache entscheiden. Dennoch schafft das Unternehmen nun Fakten und investiert weiter in den Bereich Sport. Wie Constantin nun mitgeteilt hat, wird ab Februar der neue Geschäftsbereich Consulting gegründet, hier sollen sämtliche Sport-Kompetenzen des Unternehmens gebündelt werden. Ziel ist die "mediale Beratung in den Bereichen Sport und Entertainment".

Der neue Geschäftsbereich wird in die Kreativagentur Leitmotif Creators GmbH integriert, die bereits jetzt zu Plazamedia und damit zu Constantin Medien gehört. Für den neuen Geschäftsbereich hat sich Constantin Simon Trägner (Foto oben) geangelt, der ab Februar für das Unternehmen arbeitet. Bis Ende 2016 arbeitete er als Geschäftsführer von akzio!, einer führenden Sponsoringagentur in Deutschland. Er wird Managing Director des neuen Bereichs. Auch Matthias Reichert (Foto Mitte), derzeit Director Media Sales Clients des Vermarkters Sport1 Media, wird Managing Director der neuen Beratungs-Einheit. Beide berichten an Olaf Schröder (Foto unten), Vorstand Sport der Constantin Medien AG.