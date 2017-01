Wolfgang Blau steigt bei Condé Nast International auf

© Condé Nast

Bei Condé Nast International bahnt sich ein Generationswechsel an: Nicholas Coleridge tritt Mitte des Jahres als President des Medienkonzerns zurück. Auf ihn folgt dann Wolfgang Blau, der derzeit schon als Digitalchef beim Unternehmen arbeitet.

Seit dem 1. Dezember arbeitet Wolfgang Blau nun schon bei Condé Nast International als Chief Digital Officer in London, zuvor war er zweieinhalb Jahre lang beim britischen "Guardian" tätig. Zum 1. August 2017 steigt Blau auf und wird President Condé Nast International. In dieser Position folgt er auf Nicholas Coleridge, der dann nach 27 Jahren beim Unternehmen seine Tätigkeiten als President und Managing Director von Condé Nast Britain abgeben wird. Bis Ende 2019 wird Coleridge aber noch Chairman des britischen Ablegers des Medienkonzerns bleiben, dann wird er 30 Jahre lang für Condé Nast gearbeitet haben.

Durch die Bestellung von Blau zum President soll die Digitalisierung noch stärker als bislang in die Unternehmensführung eingebunden werden. "Wolfgang Blau zählt zu den wenigen Führungspersönlichkeiten, die digitales Expertentum mit einem hohen Maß an journalistischer Erfahrung verbinden und in der Lage sind, redaktionelle Exzellenz im digitalen Zeitalter neu zu definieren. Er ist die perfekte Besetzung, um das Wachstum von Condé Nast International weiter voranzutreiben", sagt Jonathan Newhouse, Chairman and Chief Executive von Condé Nast International.