Auch Funke mischt beim Thermomix-Hype mit

Auch die Funke-Mediengruppe will ein wenig vom Thermomix-Hype profitieren und bringt nun ein passendes Koch-Sonderheft seiner "LandIDEE" an den Kiosk. Zielgruppe sind explizit auch Besitzer anderer Mix-Küchenmaschinen

Den Thermomix gibt es nun schon seit vielen Jahren, günstigere Nachahmerprodukte auch schon seit einiger Zeit - im Zeitschriften-Markt kommt der Trend aber erst in jüngster Zeit so richtig an. Auch die Funke-Gruppe hat nun die Inhaber solcher Geräte als lohnenswerte Zielgruppe entdeckt und bringt am Mittwoch zum ersten Mal "Mein Mix Kochbuch" als Sonderheft der "LandIDEE" heraus.

Explizit will man damit nicht nur Besitzer des Originals ansprechen, sondern auch auf die Besonderheiten anderer Multifunktionsküchenmaschinen eingehen. 132 Seiten umfasst die erste Ausgabe, auf denen sich 75 Rezepte finden, fast die Hälfte davon mit weniger als 500 Kalorien für "ernährungsbewusste Leserinnen und Leser". Die Startauflage liegt bei immerhin 130.000 Exemplaren, die zum Preis von 4,80 Euro auf einen Käufer warten.