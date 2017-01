Trauer um Franz Jarnach: "Schildkröte" ist tot

© WDR/Beba Franziska Lindhorst

Seit 2004 übernahm er in Olli Dittrichs Impro-Comedy "Dittsche" die Rolle des Schildkröte. Nun müssen Fans von Franz Jarnach für immer Abschied nehmen vom wortkargen Imbissgast: Der Schauspieler und Musiker starb im Alter von 72 Jahren.

Die meisten kannten ihn wohl nur als "Schildkröte" - nun ist der Hamburger Musiker und Schauspieler Franz Jarnach gestorben. Wie sein früherer Manager Gerd Krombholz gegenüber "Bild" bestätigte, starb Jarnach in der Nacht zu Montag im Alter von 72 Jahren an einem Herzinfarkt. Eine Operation hatte Jarnach gerade noch gut überstanden.

Berühmt wurde der Schauspieler vor allem mit einem Satz: "Halt' die Klappe, ich hab' Feierabend." Seit dem Start der WDR-Improcomedy "Dittsche - Das wirklich wahre Leben" saß Franz Jarnach zumeist still auf einem Hocker im Imbiss, während Olli Dittrich in seiner Paraderolle des Arbeitslosen Dittsche an der Theke zusammen mit dem von Jon Flemming Olsen verkörperten Imbisswirt Ingo über Gott und die Welt philosophierte.





Am Ende fast jeder Folge hatte "Schildkröte", über den die Zuschauer nicht viel mehr erfuhren als den Job ("steht im Baumarkt an der Säge") schließlich seinen großen Auftritt - mit seinem Satz, den er in 25 Staffeln wohl mehr als 200 Mal sagte. Abseits der TV-Sendung war Jarnach rund vier Jahrzehnte lang unter seinem Künstlernamen Mr. Piggi als Pianist unterwegs, zuletzt als Teil des "Schildkröte-Duos", das unter anderem Rock'n'Roll und Balladen präsentierte.

Die neue "Dittsche"-Staffel wurde vom WDR für Anfang März in Aussicht gestellt. Der Hocker an der Tür wird dann leider leer bleiben müssen.