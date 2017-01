Maxim Biller verlässt das "Literarische Quartett"

© ZDF/Svea Pietschmann

Überraschend hat Maxim Biller seinen sofortigen Ausstieg aus dem im Herbst 2015 neu aufgelegten "Literarischen Quartett" im ZDF verkündet. Als Grund führt er an, dass er künftig wieder mehr selbst schreiben wolle.

Wenn das "Literarische Quartett" im März zu seiner nächsten Sendung zusammenkommt, dann wird Maxim Biller nicht mehr mit an Bord sein. Via Facebook ließ er am Montag wissen: "Ich habe noch ein bisschen mehr nachgedacht als sonst und beschlossen, wieder mehr zu schreiben. Danke an alle, vor allem an Christine Westermann und an Volker Weidermann. Es war eine tolle, merkwürdige Zeit!"

Das ZDF bestätigte den Abgang von Maxim Biller, der die Sendung auf eigenen Wunsch verlässt. Man bedauere seine Entscheidung, habe aber Verständnis für seinen Wunsch, wieder mehr zu schreiben. Wer an seiner Stelle an der Seite von Chrstine Westermann und Volker Weidermann den dritten festen Platz im "Literarischen Quartett" einnehmen wird, ist noch nicht entschieden. Biller übernahm in der Sendung den Part des scharfen Kritikers und äußerte sich meist sehr provokativ - das ZDF dürfte nun Ausschau nach jemandem halten, der eine ähnliche Rolle einnehmen kann.