Gamsu neuer Non-Scripted-Chef bei Red Arrow Int.

© DWDL © Red Arrow International

Harry Gamsu, bislang beim internationalen Vermarkter Red Arrow International für Format Acquisitions & Sales verantwortlich, verantwortet künftig das gesamte Geschäft mit non-fiktionalen Inhalten.

Harry Gamsu wurde bei Red Arrow International zum neuen Vice President Non-Scripted befördert - eine neu geschaffene Position, in der er das gesamte non-fiktionale Geschäft verantworten wird, sowohl was neue Produktionen als auch Katalogformate angeht. Gamsu, der bislang VP Format Acquisitions & Sales war, berichtet an Bo Stehmeier, SVP Global Sales.

Die Schaffung der neuen Position spiegele das stärkere Gewicht wieder, das non-fiktionale Produktionen bei Red Arrow International einnehmen. Henrik Pabst, Managing Director von Red Arrow International bezeichnete es als wichtigen Schritt vor dem Hintergrund, dass man mit immer mehr internationalen Produzenten und Sendern kooperiere und so die Zahl an Produktionen in diesem Bereich deutlich erhöht habe.