ZDF: "Letzte Spur Berlin" folgt auf "SOKO Leipzig"

© ZDF/Oliver Feist

Ende Februar ist die vorerst letzte neue Folge von "SOKO Leipzig" am Freitagabend im ZDF zu sehen. Aber auch in den Wochen danach gibt es frischen Krimi-Stoff, der Sender holt dann nämlich "Letzte Spur Berlin" mit neuen Folgen ins Programm zurück.

Mit durchschnittlich 4,32 Millionen Zuschauern war die fünfte Staffel von "Letzte Spur Berlin" zwischen Februar und Mai des vergangenen Jahres ein schöner Erfolg für das ZDF. Die elf gezeigten Folgen lagen damit auch in etwa auf dem Niveau der vergangenen Jahre, die Krimi-Serie hat also ganz offenbar eine feste Fangemeinde. Und diese kann sich nun freuen, denn schon bald kehrt das Format mit neuen Folgen auf die Bildschirme zurück.





Das ZDF zeigt die sechste Staffel ab dem 3. März immer freitags ab 21:15 Uhr, "Letzte Spur Berlin" folgt damit auf "SOKO Leipzig", das in der Woche davor zum vorerst letzten Mal zu sehen ist. Der Freitagabend des ZDF besteht damit ab dem März aus "Der Alte", das bereits Ende Februar startet, und "Letzte Spur Berlin". Insgesamt zwölf neue Folgen wird das ZDF ausstrahlen, produziert wird die Serie von Novafilm.

Auch in der sechsten Staffel der Serie begibt sich das Team der Berliner Vermisstenstelle des LKA auf die Suche spurlos Verschwundener. In der ersten Folge geht es um Unterweltgröße Nikola Orsic. Dieser beauftragt Mina, seinen Cousin Vlado zu suchen, der sich mit einem konkurrierenden Clan angelegt zu haben scheint. Orsic macht sich Sorgen - und Mina schöne Augen. Die beiden kennen sich seit langer Zeit, und auch Radek bleibt die Anziehung zwischen ihnen nicht verborgen. Außerdem scheint Orsic wichtige Details zum Fall zu verheimlichen. Mina muss sich schnell die Frage stellen, ob sie ihrem alten Verbündeten trauen darf. Die Ermittlungen führen das Team der Vermisstenstelle in eine Burlesque-Bar, wo Vlado Kontakt mit dem Anwalt Dudek hatte, der mittlerweile mit schweren Brandwunden im Krankenhaus liegt: ein Mordversuch.