TNT Comedy setzt "The Detour" ab März fort

© Turner

Die Comedyserie "The Detour", hinter der die aus der "Daily Show" bekannten Comedians Samantha Bee und Jason Jones stehen, wird ab Ende März beim Pay-TV-Sender TNT Comedy mit zwölf neuen Folgen fortgesetzt.

TNT Comedy hat einen Ausstrahlungstermin für die zweite Staffel von "The Detour". Die zwölf neuen Episoden der TBS-Produktion von den Comedians Samantha Bee und Jason Jones laufen ab dem 23. März jeweils am Donnerstagabend. Der Pay-TV-Sender zeigt die Staffel somit wenige Wochen nach der US-Premiere. Zum Auftakt gibt es ab 21:25 Uhr eine Doppelfolge zu sehen, ab der darauffolgenden Woche läuft zunächst eine Wiederholung, ehe um 21:50 Uhr eine neue Folge als deutsche TV-Premiere folgt.

Nach einem höllischen Roadtrip in der ersten Staffel steht Familie Parker in den neuen Folgen ein Umzug bevor. Vater Nate (Jason Jones) macht sich samt Ehefrau Robin (Natalie Zea) und den Zwillingen Jared (Liam Carroll) und Delilah (Ashley Gerasimovich) dank eines vielversprechenden Jobangebots auf nach New York. Während sich der Rest der Familie auf die neue Heimat freut, schwant Mutter Robin Schlimmes: Im Big Apple könnte sie ihre mysteriöse Vergangenheit einholen. Zu allem Überfluss stecken die Sprösslinge der Parkers auch noch mitten in der Pubertät.