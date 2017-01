MDR-Filmteam wurde in Erfurt angegriffen

© MDR

Am Montagabend ist ein Filmteam des MDR in Erfurt tätlich von einer Gruppe junger Männer angegriffen worden. Die Journalisten des Senders drehten gerade für "Fakt" und "Exakt", die Angreifer konnten bereits ermittelt werden und wurden vernommen.

Schock-Moment für ein Kamerateam des MDR: Bei Dreharbeiten auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Erfurt wurden zwei Mitarbeiter des Senders am frühen Montagabend von einer Gruppe junger, alkoholisierter Männer angegriffen. Zunächst hatten es die Täter auf den Kameramann abgesehen und wollten ihm die Kamera entreißen, danach beleidigten sie einen MDR-Journalisten syrischer Herkunft. Dieser wurde schließlich mit einem Gegenstand in der Hand bedroht und mehrere hundert Meter durch die Stadt gejagt. Der Journalist floh schließlich in einen Supermarkt.

Laut MDR wurde niemand verletzt und die Polizei habe bereits die Personalien aller Täter aufnehmen können. Die zwei Haupttäter wurden laut den Angaben des Senders auch bereits vernommen. Die MDR-Mitarbeiter drehten gerade einen Filmbeitrag zum Thema "Angriffe auf Flüchtlingskinder" für die Polit-Magazine "Fakt" und "Exakt". Trotz der Behinderung der Arbeit durch die Angreifer soll der Beitrag am kommenden Dienstag, den 24. Januar, in "Fakt" im Ersten ab 21:45 Uhr gezeigt werden.