Miniserie über Playboy Rolf Eden in Planung

Regisseur Felix Herzogenrath will gemeinsam Produzent Matthias Walther von der ndF neue deutsche Filmgesellschaft in einer Miniserie über das Leben von Rolf Eden die Geschichte West-Berlins von den 50ern bis in die 90er erzählen

Rolf Eden, hierzulande Paradebeispiel für einen "Playboy" und Besitzer diverser Nachtclubs in Berlin, wird womöglich zum Thema einer Miniserie. Zumindest planen Regisseur Felix Herzogenrath ndF-Produzent Matthias Walther das, wie die "B.Z." berichtet. Einen Sender als Abnehmer gibt es bislang nicht, Herzogenrath wirbt derzeit aber schon in den USA um Partner, kommende Woche soll in Berlin zudem ein erster Trailer entstehen.

Gegenüber der "B.Z." sagte Herzogenrath, dass er mit der Serie auch die Geschichte West-Berlins von den 50ern bis zu den 90ern thematisieren wolle. Eden fasziniere nicht nur durch seine schillernde Persönlichkeit, zugleich lasse sich anhand seines Lebens auch die Geschichte eines jüdischen Rückkehrers nach Deutschland erzählen. Die in sechs Teilen geplante Miniserie solle "bunt, unterhaltsam, leicht und sexy" werden.