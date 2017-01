Sky Atlantic zeigt HBO-Comedy "Insecure" ab März

© HBO

Die HBO-Comedy "Insecure" ist ab März bei Sky Atlantic HD zu sehen. Etwas überraschend bietet der Sender den Zuschauern die Serie in englischer Originalfassung und deutschen Untertiteln an. Man wolle so die "spezielle Authentizität" der Serie bewahren.

Bereits seit Oktober ist die erste Staffel von "Insecure" in Deutschland zu sehen - via Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket. Ab dem 8. März schafft es die HBO-Comedy aber auch zu Sky Atlantic HD, der Sender zeigt die Serie dann immer mittwochs ab 21:30 Uhr. Etwas ungewöhnlich ist die Tatsache, dass Sky den Zuschauern die Serie in englischer Originalfassung und mit deutschen Untertiteln anbieten wird. Eine deutsche Synchronfassung gibt es nicht.

Auf DWDL.de-Nachfrage zu den Gründen, heißt es von Sky, dass die Hauptdarstellerin Issa Rae und ihre Webseite "The Mis-Adventures of Awkward Black Girl" bereits durch Youtube einer großen Fangemeinde bekannt sind und auch dort werde eben englisch gesprochen. "Wir wollen die spezielle Authentizität von ‘Insecure’ bewahren und glauben, dass die Fans der Serie das zu schätzen wissen. Wir denken, es ist ein Versuch wert und sind gespannt auf die Reaktion der Fans."

Bei HBO war man mit der achtteiligen ersten Staffel so zufrieden, dass man Ende des vergangenen Jahres eine zweite Staffel orderte. Und darum geht es in der Serie: Vor dem heimischen Spiegel gibt Issa (Issa Rae) die knallharte Rapperin, doch ihr Alltag als Betreuerin von benachteiligten Kindern in einer gemeinnützigen sozialen Einrichtung ist weniger kraftvoll. Stark auf die 30 zugehend, beginnt Issa darüber nachzudenken, ob sie in ihrer Beziehung mit dem arbeitslosen Lawrence (Jay Ellis) noch glücklich ist und wohin ihr Leben im Allgemeinen führen soll. Ihrer besten Freundin Molly (Yvonne Orji) geht es ähnlich, denn die hochbezahlte Anwältin findet einfach nicht den richtigen Mann. Nachdem Issa bei einer Open-Mic-Night spontan einen Rap-Auftritt hinlegt, beschließt sie, ihr Leben mutiger anzugehen. Wenn doch nur die Unsicherheit im Alltag nicht wäre. Hauptdarstellerin Issa Rae erhielt zuletzt eine Golden-Globe-Nominierung für ihre Rolle.