Tele München übernimmt Mehrheit an Odeon Film

© TMG

Die Tele München Gruppe (TMG) hat ihre Anteile an der Odeon Film AG fast verdoppelt und ist nun neuer Mehrheitsaktionär des Produktionsunternehmens. Jetzt hat die TMG noch mehr zu sagen, Herbert Kloiber verspricht eine "nachhaltige, strategische Ausrichtung".

Bereits bislang war die TMG mit 43,3 Prozent an der Odeon Film AG beteiligt. Nun hat das Unternehmen seine Anteile auf 85,23 Prozent erhöht und damit nahezu verdoppelt. Die TMG hatte den übrigen Aktionären am 14. Dezember ein Pflichtangebot vorgelegt, die Frist dieses Angebots endete am 11. Januar, wie das Unternehmen nun in einer Pressemitteilung erklärte. Mit Wirkung zum 1. Januar werden die Geschäftszahlen der Odeon Film AG voll mit denen der TMG konsolidiert, bislang wiesen die Unternehmen stets eigene Zahlen aus.

Nun wolle man die strategische Ausrichtung des Odeon-Konzerns "eng begleiten", heißt es in der TMG-Mitteilung. Herbert G. Kloiber, geschäftsführender Gesellschafter der Tele München Gruppe, sagt dazu: "Bereits seit unserem Einstieg vor ca. sechs Jahren hat sich das Geschäft der Odeon Film AG sehr positiv entwickelt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Vorstand und den Mitarbeitern der Odeon Film AG an einer nachhaltigen strategischen Ausrichtung zu arbeiten und den Unternehmenserfolg weiter voranzutreiben."

Die Odeon Film AG ist ein Produktionsunternehmen für Fernsehen und Kino. Bislang wurden 79 TV-Serien, 180 TV-Movies, 47 Kinofilme und 20 Dokus produziert. Bekannte Marken des Unternehmens sind unter anderem "Ein Fall für zwei", "Letzte Spur Berlin", "Der Staatsanwalt", "KDD - Kriminaldauerdienst" und "Türkisch für Anfänger". Zu Odeon Film gehören die Produktionsunternehmen H&V Entertainment sowie Novafilm.