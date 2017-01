Drehstart für neue Folgen: "Die Kanzlei" geht weiter

© ARD/Georges Pauly

Die ARD gibt sich zufrieden mit den Quoten ihrer Dienstags-Serie "Die Kanzlei" und hat die Produktion weiterer Folgen bestätigt. Bereits in wenigen Tagen stehen Herbert Knaup und Sabine hierfür wieder vor der Kamera.

Rund viereinhalb Millionen Zuschauer verzeichnete die ARD-Serie "Die Kanzlei" in den zurückliegenden Wochen - das waren zwar rund 600.000 weniger als in der vorigen Staffel, dennoch steht nun die Produktion neuer Folgen an. Wie der Sender bestätigte, sollen in zwölf Tagen in Hamburg die Dreharbeiten zu sechs weiteren Episoden beginnen, deren Ausstrahlung voraussichtlich für das vierte Quartal im Ersten vorgesehen ist.

Dafür stehen erneut Sabine Postel und Herbert Knaup als Anwälte vor der Kamera. Knaup hatte nach dem Tod von Dieter Pfaff die Hauptrolle übernommen. Das Erste verspricht "die bewährte Mischung aus Ernst und Humor", die sich auch in den neuen Folgen der Letterbox-Produktion wiederfinden soll. Ausführende Produzentin ist Nina Lenze, als Executive Producer fungiert Gebhard Henke vom WDR. Die Redaktion hat Diana Schulte-Kellinghaus (NDR) inne.