Maxdome-Serie schon wenig später bei ProSieben

In wenigen Tagen feiert die Comedyserie "Jerks" bei Maxdome ihre Premiere, doch noch im Februar erfolgt die Free-TV-Ausstrahlung. ProSieben hat dafür allerdings nur einen Sendetermin am späten Abend freigeräumt.

Auch wenn "Jerks" als erste deutsche fiktionale Eigenproduktion eines Streamingdienstes von sich reden machen möchte, so hält sich die Exklusivität in Grenzen. Denn schon wenige Wochen nach der Maxdome-Premiere am 26. Januar wird die Buddy-Comedy mit Christian Ulmen und Fahri Yardim in den Hauptrollen bereits im Free-TV zu sehen sein.

ProSieben hat sich allerdings für einen ziemlich späten Ausstrahlungstermin entschieden und wird die zehnteilige erste Staffel ab dem 21. Februar jeweils dienstags um 23:15 Uhr in Doppelfolgen zeigen. "Jerks" läuft damit im Anschluss an die Comedyshow "Circus Halligalli", die demnächst bekanntlich auf einen neuen Sendeplatz wechseln wird (DWDL.de berichtete).

Die neue Serie erzählt von der Freundschaft zwischen Christian Ulmen und Fahri Yardim und fokussiert sich dabei voll und ganz auf ihr gemeinsames Scheitern. Das Duo lässt keine Peinlichkeit aus, eckt unverhältnismäßig an und stößt an moralische Grenzen. Mit dabei sind auch viele alte Bekannte wie Nora Tschirner oder Karsten Speck, die die Wege der Freunde kreuzen werden.

"Es wird das bitterste Drama seit den 'Aristocats'. Das ist die Serie, die ich schon immer machen wollte. Ich freue mich extrem darauf. Auch wenn es inhaltlich mitunter weh tun wird", sagte Christian Ulmen, der auch Regie führen wird, im Vorfeld. Als Produktionsfirma zeichnet Talpa Germany für das Projekt verantwortlich.