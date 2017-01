Blick nach vorn: Brainpool baut Geschäftsführung aus

© Brainpool

Die Kölner Produktionsfirma Brainpool TV baut ihre Geschäftsführung aus und holt dafür den erfolgreichen Regisseur und Autor Tobi Baumann an Bord. Er soll an die Tradition von "Pastewka" und "Stromberg" anknüpfen - keine leichte Aufgabe.

Etwas mehr als ein Jahr nach dem Abschied von Stefan Raab will sich die Kölner Produktionsfirma Brainpool TV strukturell neu aufstellen. In diesem Zusammenhang wird die Geschäftsführung um den Regisseur und Autor Tobi Baumann sowie Godehard Wolpers, der für Brainpool schon seit 2009 als Executive Producer tätig ist, erweitert. Ralf Günther wird die Geschäftsführung im Gegenzug verlassen, um sich in Zukunft als Geschäftsführer von Brainpool Live Entertainment und der Köln Comedy Festival GmbH verstärkt auf den Aufbau der Bereiche Tour-Booking, Künstlermanagement und Talentförderung zu konzentrieren.

Jörg Grabosch bleibt auch weiterhin als geschäftsführender Gesellschafter von Brainpool und Geschäftsführer der Tochter Raab TV für Produktionen wie "Schlag den Star", "PussyTerror TV" oder große Live-Events verantwortlich. Zusammen mit Andreas Scheuermann will er durch Kooperationen und Zukäufe das strategische Wachstum vorantreiben. Auch Andreas Viek bleibt weiterhin als Geschäftsführer an Bord - er kümmert sich wie gehabt um den Bereich Light Entertainment.

"2016 war ein Jahr der Konsolidierung"

"Nach dem Rückzug von Stefan Raab war 2016 ein Jahr der Konsolidierung für Brainpool, welches wir trotz großer Herausforderungen auch wirtschaftlich positiv gemeistert haben", sagt Grabosch. "Ich freue mich, dass jetzt auch die nächste Generation unserer langjährigen Mitstreiter unternehmerische Verantwortung bei Brainpool übernimmt und unser entscheidendes Kapital für die Zukunft stärkt: Die Kreativität unserer Künstler und Formate."

Tobi Baumann ist zwar neu in der Geschäftsführung, hat aber einen engen Draht zu Brainpool. Seine seine Karriere im Fernsehgeschäft begann er dort vor mehr als 20 Jahren als freier Autor für die "RTL Nachtshow" und die "Harald Schmidt Show", später war er einer der Mitbegründer und Regisseur von "Ladykracher" mit Anke Engelke und führte Regie bei Serien wie "Pastewka" und "Add a Friend". Neben "Der Wixxer" produzierte er außerdem die Adaption des Tommy Jaud Bestsellers "Vollidiot".

Bei Brainpool soll Baumann nun in der Tradition von "Pastewka" und "Stromberg" neue fiktionale Stoffe entwickeln und diese unter dem Label "Brainpool Pictures" produzieren. Außerdem ist er für die Entwicklung von fiktionalen Formaten für frische Brainpool-Gesichter wie Luke Mockridge, Faisal Kawusi, Tahnee und Lena Liebkind verantwortlich. Zudem sind Arbeiten fürs Kino geplant. Der Blick bei Brainpool ist also nach vorne gerichtet - ein Jahr nach dem "Raabschied" ist das wichtiger denn je.