Endspurt: Netflix gewinnt mehr Kunden als erwartet

Zum Jahresende hat Netflix ein kräftiges Kundenwachstum verzeichnet: Knapp 94 Millionen Menschen leisten sich aktuell ein Abo der Streaminganbieters, der in diesem Jahr mit einer deutschen Serie auch am hiesigen Markt weiter angreifen will.

Ein Jahr nach dem zeigleichen Start in 130 Ländern erreicht Netflix so viele Kunden wie noch nie. Für das vierte Quartal 2016 legte der Streamingdienst nun sogar das größte Nutzerwachstum seiner Geschichte vor. So gewann Netflix in den letzten drei Monaten des Jahres 7,02 Millionen neue Kunden hinzu und damit deutlich mehr als das die Analysten der Wall Street zuvor vorhergesagt hatten.

Netflix wuchs letztlich schneller erwartet - und zwar nicht nur im Ausland, sondern auch auf dem Heimatmarkt in den USA, wo alleine knapp zwei Millionen Abonnenten hinzukamen. Insgesamt zählte Netflix Ende Dezember 93,8 Millionen Kunden - und auch für das kommende Jahr rechnet der VoD-Anbieter weiter mit steigenden Zahlen. Diese halfen letztlich auch dem Aktienkurs: Nach Börsenschluss legten die Netflix-Aktien um acht Prozent zu.

Wie viele Abonnenten Netflix in Deutschland erreicht, ist nicht bekannt. Klar ist allerdings, dass 2017 für das Unternehmen auch mit Blick auf den hiesigen Markt ein spannendes Jahr zu werden verspricht. Mit "Dark" soll in den kommenden Monaten die erste deutsche fiktionale Eigenproduktion an den Start gehen. Hinter der Mysteryserie steht Wiedemann & Berg, ein Joint-Venture zwischen Endemol Shine und den Filmproduzenten Quirin Berg und Max Wiedemann.