Comeback von "Will & Grace" nun offiziell bestätigt

Mehr als zehn Jahre nach dem Serien-Ende hat sich NBC dazu entschlossen, die Kult-Sitcom "Will & Grace" wiederzubeleben. Der US-Sender bestätigte jetzt entsprechende Pläne, über die schon seit Wochen spekuliert worden war.

Die Spekulationen wabern schon seit geraumer Zeit, doch eine offizielle Bestätigung blieb bislang aus. Nun hat es NBC aber doch offiziell gemacht: Wie der amerikanische Sender bestätigte, wird es ein Revival des Sitcom-Klassikers "Will & Grace" geben. Zunächst sollen zehn Folgen produziert werden, in denen Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes und Megan Mullally erneut die Hauptrollen übernehmen.

Und auch hinter der Kamera ist es NBC gelungen, das alte Team wieder zusammenzubringen: So werden Max Mutchnick und David Kohan erneut als Showrunner fungieren und auch Regisseur James Burrows ist bei der Neuauflage von "Will & Grace" wieder mit dabei. Er hatte auch schon sämtliche Folgen der ersten acht Staffeln inszeniert, die zwischen 1998 und 2006 zu sehen waren.

"Dave und ich freuen uns wahnsinnig über die Möglichkeit darüber zu schreiben, was Will, Grace, Jack und Karen 2017 wichtig ist", ließ Serienschöpfer Max Mutchnick verkünden. Noch müssen sich Fans der Serie jedoch in Geduld üben: Die Ausstrahlung der neuen Folgen ist nämlich erst für die nächste TV-Saison geplant.