Lukas Podolski wird Kolumnist bei "Fußball Bild"

© Springer

Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski geht unter die Kolumnisten: Für die "Fußball Bild", die von Freitag an bundesweit erscheinen soll, will er fortan über seinen Sport schreiben. Die erste Ausgabe erscheint pünktlich zum Ende der Winterpause.

Nach bestandenem Test in München und Stuttgart wird die "Fußball Bild" von diesem Freitag an in ganz Deutschland erhältlich sein. Zum Start ins neue Fußballjahr hat das Blatt mit Lukas Podolski zudem einen bekannten Fußballer als exklusiven Kolumnisten gewinnen können. In seiner wöchentlichen Kolumne soll der Fan-Liebling, der 129 Mal für Deutschland spielte, ebenfalls "um keinen Spruch verlegen sein", verspricht der Springer-Verlag schon mal.

"Ich freue mich darauf, den Fans den Fußball, den Sport, den ich so sehr liebe, aus meiner Sicht näher zu bringen. Sachlich, fachlich, aber auch mit Humor", sagt Podolski über seinen neuen Job bei der Zeitung, die fortan von Montag bis Samstag zum Preis von einem Euro die Fußball-Berichterstattung der zentralen "Bild"-Sportredaktion, der 23 Regionalausgaben des Blatts sowie der digitalen "Bild"-Angebote zusammenfasst. Die Druckauflage wird zum Start bei 300.000 Euro liegen.