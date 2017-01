Gätjen moderiert erstmals die Goldene Kamera

© ZDF/Goldene Kamera/Steffen Jänicke

Neue Aufgabe für Steven Gätjen: Der ZDF-Moderator wird Anfang März erstmals durch die Verleihung der Goldenen Kamera führen. Zudem übernimmt er einige Tage zuvor auch die Moderation des neuen Digital Awards.

Steven Gätjen wird erstmals die Moderation der Goldenen Kamera übernehmen. Er folgt damit auf Thomas Gottschalk, der in den vergangenen beiden Jahren nach zwischenzeitlicher Pause durch die Preisverleihung der Funke Mediengruppe geführt hatte. Die Goldene Kamera wird in diesem Jahr am Samstag, den 4. März um 20:15 Uhr live im ZDF übertragen. ZDFneo zeigt zudem am Donnerstag, den 18. Februar ab 21:55 Uhr den neuen "Goldene Kamera Digital Award", für den Steven Gätjen ebenfalls als Moderator verpflichtet wurde. Diese Sendung soll er gemeinsam mit der YouTuberin Joyce Ilg präsentieren.

"Ich freue mich riesig, dass ich die 'Goldene Kamera' und die 'Goldene Kamera Digital‘ im Doppelpack moderiere", so Gätjen, der im vergangenen Jahr von ProSieben zum ZDF gewechselt ist. "Ich war schon bei vielen internationalen Preisverleihungen wie den Oscars und den Golden Globes und habe vor Ort gearbeitet. Die Goldene Kamera hat für mich das gleiche Kaliber und den gleichen Glamourfaktor. Sie steht für große Momente, und wir werden auch in diesem Jahr für einige Überraschungen sorgen. Ich freue mich auf Hollywood in meiner Heimatstadt Hamburg."