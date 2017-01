Amazon und BBC machen aus "Good Omens" Miniserie

© Amazon

Gute Nachrichten für Fans des Buchs "Good Omens": Der von Neil Gaiman und Terry Pratchett verfasste Roman über das Ende der Welt wird von Amazon verfilmt. Die Mini-Comedy-Serie soll nächstes Jahr exklusiv bei Prime Video zu sehen sein.

"Ein gutes Omen: Die freundlichen und zutreffenden Prophezeiungen der Hexe Agnes Spinner" hieß das Buch, dass die britischen Autoren Neil Gaiman und Terry Pratchett 1990 erstmals veröffentlichten und in dem es um witzige Seiten der Apokalypse geht. Nun hat Amazon bekanntgegeben, dass man eine sechsteilige Adaption in Arbeit gegeben habe, die in Kooperation mit der BBC, Narrativa und The Blank Corporation entstehen und voraussichtlich 2018 erscheinen wird. Passenderweise soll die Miniserie "Good Omens" selbst im Jahr 2018 spielen und den Zuschauer daran teilhaben lassen, wie die Welt an einem Samstag untergeht. Nächsten Samstag. Um genau zu sein, kurz vor dem Abendessen.

Damit die Apokalypse auch nach Plan verläuft, versammeln sich die Armeen des Guten und des Bösen, Atlantis steigt empor und die Gemüter erhitzen sich. Alles scheint wie eine göttliche Fügung zu verlaufen, außer für Erziraphael, einem etwas verängstigten Engel, und Crowley, einem schnelllebigem Dämon. Beide haben von Anbeginn der Zeit unter den Sterblichen gelebt und sich an ihr entspanntes Leben gewöhnt. Sie freuen sich nicht wirklich auf den kommenden Krieg. Außerdem scheint der Antichrist nicht der zu sein, für den man ihn am Anfang hielt.

"Neil Gaiman hat mit 'Good Omens' vielleicht die umfangreichste Geschichte geschaffen, die je im Fernsehen erzählt wurde. Sie umfasst nicht nur das gesamte Universum sondern auch die Gesamtheit der Zeit", sagt Joe Lewis, Head of Comedy und Drama der Amazon Studios. "Wir freuen uns darauf, mit BBC zusammen zu arbeiten, um das fantastische Buch von Neil Gaiman und Terry Pratchett zum Leben zu erwecken und die Geschichte unseren Prime-Mitgliedern überall zur Verfügung zu stellen."

Neil Gaiman selbst sagt: "Vor fast dreißig Jahren haben Terry Pratchett und ich den lustigsten Roman über das Ende der Welt geschrieben, den wir konnten, voll von Engeln und Dämonen – ganz zu schweigen von einem elfjährigen Antichristen, Hexenjägern und vier Apokalyptischen Reitern. Es wurde zum Lieblingsbuch vieler Menschen. Jetzt, drei Jahrzehnte später, wird es auf den Bildschirmen zu sehen sein. Ich kann mir niemand besseren als Partner hierfür vorstellen als BBC Studios und ich wünschte mir, dass Sir Terry noch am Leben wäre, um es zu sehen."

Gaiman wird auch als ausführender Produzent und als Showrunner tätig sein. An seiner Seite stehen Caroline Skinner ("Doctor Who") und Chris Sussman ("Fleabag") von den BBC Studios sowie Rod Brown ("Terry Pratchett - Choosing to Die") und Rod Wilkins ("Ab die Post") von Narrativia. Über die Besetzung des Casts gibt es noch keine Angaben.