Kabel eins setzt sonntags demnächst auf "Mentalist"

Wirklich erfolgreich ist kabel eins derzeit am Sonntagabend nicht unterwegs. Wenn die geplanten Factual-Programme im Februar auslaufen, konzentriert sich der Sender daher auf ein anderes Genre. Zu sehen gibt es dann "The Mentalist"-Wiederholungen.

"The Mentalist" kehrt zurück zu alter Wirkungsstätte: Ab dem 26. Februar zeigt kabel eins Wiederholungen der Krimiserie immer sonntags zur besten Sendezeit in Doppelfolgen. Dort war die Serie in ihren Anfangsjahren ebenfalls zu sehen, sie prägte damit ganz wesentlich den Aufstieg des Sat.1-Sonntags, die letzten beiden Staffeln waren dann montags zu sehen, Reichweiten und Marktanteile sanken kontinuierlich weiter. Und der Sat.1-Krimisonntag ist inzwischen auch längst Geschichte.

Nun also das Mini-Comeback bei kabel eins. Weil "The Mentalist" aber bereits 2015 eingestellt wurde und alle Folgen bereits in Deutschland zu sehen gewesen sind, zeigt der Sender nur noch Wiederholungen. Los geht’s mit der neunten Folge der dritten Staffel. Ab dem 26. Februar gibt es zudem auch eine Änderung am Vorabend: Die Wiederholungen von "Rosins Restaurants", die aus Quotensicht ohnehin nicht überzeugen konnten, fliegen dann aus dem Programm. Stattdessen zeigt kabel eins ab 18:20 Uhr zwei Folgen "Elementary". Damit kommt kabel eins am Sonntagabend auf rund vier Stunden Krimiserien am Stück.

Ob kabel eins mit "The Mentalist"-Wiederholungen am Sonntag allerdings tatsächlich etwas reißen kann, erscheint fraglich. Auf der anderen Seite muss man festhalten, dass es auch nicht mehr viel schlimmer kommen kann. Mit den "Größten Trends 2017" fährt man derzeit eher schlecht als recht und auch die "Spektakulärsten Kriminalfälle" konnten zuletzt nur selten überzeugen.