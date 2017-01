Trumps Amtseinführung: So berichten die TV-Sender

© Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)

Wenn Donald Trump am Freitag als neuer Präsident vereidigt wird, schaut die ganze Welt nach Washington. Auch für viele deutsche TV-Sender ist Trumps Amtseinführung das erste große News-Event des Jahres. DWDL.de mit einem Überblick, wer wie berichtet…

Nein, Sie haben nicht geträumt. Heute wird Donald Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Wer das sehen will, hat die Qual der Wahl - denn fast alle großen Sender berichten live von der Inauguration Trumps. Sehr früh dran ist man bei n-tv, wo man bereits ab 14 Uhr live über die Zeremonie in Washington berichtet, die Sendung ist bis 23 Uhr angesetzt. Und auch davor soll es um Trumps Amtsantritt gehen. Aus Washington melden sich die Reporter Peter Kleim, Carsten Lueb und Dirk Emmerich mit Hintergründen sowie Eindrücken. Im Kölner n-tv-Studio moderieren Christoph Teuner, Marie Kristin Görz und Gesa Eberl. RTL berichtet lediglich in seinen Nachrichtensendungen vom Tag.

N24 geht eine Stunde später, also um 15 Uhr, live auf Sendung. Anders als die Kollegen von n-tv will man auch nur bis 21 Uhr senden. Bei N24 melden sich Chefmoderatorin Tatjana Ohm und Moderator Carsten Hädler aus dem Studio, sie führen durch die Sondersendung. Aus den USA berichten der Leiter des N24-Studios in Washington Steffen Schwarzkopf und die Reporterinnen Nancy Lanzendörfer und Christina Lewinsky.

Ebenfalls sehr früh dran ist Phoenix: Auch dort beginnt die Berichterstattung ab 14 Uhr - los geht’s mit Korrespondent Ulf Röller, Leiter des ZDF-Studios Washington, der über die Stimmung in Washington berichten wird. Danach begleitet Phoenix Trumps Gang zum Gottesdienst, ins Weiße Haus und schließlich zum Kapitol, wo er seinen Amtseid ablegen und eine Rede halten wird. Weil Phoenix bis Mitternacht berichtet, setzt man auf wechselnde Moderatoren. Von 14:30 bis 16:30 Uhr moderiert Mareike Bokern, von 16:30 Uhr bis 21:00 Uhr übernimmt Michael Kolz, den Abschluss macht Michael Krons von 21 Uhr bis Mitternacht.

Das Erste wird ebenfalls live berichten, geht allerdings erst auf Sendung, wenn es ernst wird und Trump ab ca. 17:25 Uhr seinen Amtseid ablegt. Zehn Minuten vorher beginnt beim Sender "Donald Trump - Amerikas neuer Präsident". Geplant ist die Sendung derzeit bis 18:50 Uhr, danach geht’s zurück zum regulären Programm. Einen "Brennpunkt" wird es schon aus logistischen Gründen nicht geben: Das Erste zeigt in der Primetime das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und dem SC Freiburg. Die Trump-Sondersendung wird vom WDR produziert, Ellen Ehni moderiert. In Washington steht ARD-Korrespondentin Ina Ruck für Einschätzungen bereit.

Beim ZDF hat man sich gegen eine Live-Berichterstattung am späten Nachmittag entschieden. Stattdessen berichtet man in einem "ZDF spezial" ab 19:25 Uhr live aus Washington über die Ereignisse, auch das "heute-journal" um 22:45 Uhr kommt live aus der US-Hauptstadt. Moderiert werden die Sendungen von Matthias Fornoff ("ZDF spezial") und Claus Kleber ("heute-journal").

Und wer das alles nicht sehen und sich lieber seichter Unterhaltung zum Thema hingeben will, kann das am Freitag auch tun. ProSieben zeigt um 18:40 Uhr nämlich die "Simpsons"-Folge von vor 16 Jahren, in der Lisa Simpson US-Präsidentin ist (DWDL.de berichtete). Und sie hat alle Hände voll damit zu tun, die Fehler ihres Vorgängers auszubügeln. Und das war, natürlich passend zum Inauguration Day, Donald Trump.