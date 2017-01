Wechsel an der Spitze: Neue CEO für HSE24

© HSE24

Sonja Piller steigt beim Shoppingsender HSE24 zur Vorsitzenden der Geschäftsführung auf. Sie wird Nachfolgerin von Richard Reitzner, der dem Unternehmen aber auch nach zwei Jahrzehnten verbunden bleiben wird.

Wechsel an der Spitze von HSE24: Sonja Piller wird neue Vorsitzende der Geschäftsführung des Shoppingsenders. Sie folgt zum 1. Februar 2017 auf Richard Reitzner, der nach mehr als 20 Jahren bei HSE24 auf eigenen Wunsch von der operativen Geschäftsführung in den Beirat der Unternehmensgruppe wechselt und künftig als Active Chairman dessen Vorsitz übernimmt. Er soll sich inbesondere auf die Weiterentwicklung sowie die internationale Wachstumsstrategie der HSE24 Group fokussieren.

Sonja Piller, die bislang als Geschäftsführerin Business Development bei HSE24 tätig war, wird indes auch in ihrer neuen Position als CEO für die Bereiche Human Resources und International verantwortlich zeichnen. Dem Unternehmen ist sie bereits seit mehr als zehn Jahren verbunden. Vor ihrer Zeit bei HSE24 war die Retail-Expertin als selbstständige Unternehmensberaterin tätig und in großen Handelsunternehmen beschäftigt - unter anderem in der Geschäftsleitung des Konkurrenten QVC Deutschland sowie in leitenden Funktionen im Einkauf bei Liberty Damenmoden und Karstadt.

"Richard Reitzner hat HSE24 in den vergangenen zwei Jahrzehnten maßgeblich geprägt: Von Beginn an hat er das Unternehmen mit aufgebaut und dafür gesorgt, dass HSE24 heute als eines der führenden internationalen und multimedialen Homeshopping-Unternehmen so stark und erfolgreich aufgestellt ist", so Andrew Tisdale, Managing Director Providence Equity Partners. "Sonja Piller ist nicht nur eine ausgewiesene Branchenkennerin, sondern mit ihrer langjährigen Erfahrung in zentralen Positionen innerhalb des Unternehmens auch ein wesentlicher Teil des Erfolgs von HSE24. Mit ihr realisieren wir unsere Wunschbesetzung, um die dynamische Entwicklung von HSE24 weiter voranzutreiben."