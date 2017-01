Amazon schickt "Sneaky Pete" in zweite Staffel

© Amazon

Erst seit wenigen Tagen ist die Amazon-Serie "Sneaky Pete" in englischer Originalfassung zu sehen, die deutsche Version folgt im Februar. Nun hat Amazon aber bereits bekanntgegeben, dass die Serie eine zweite Staffel erhält.

Und plötzlich geht alles ganz schnell: Erst am 13. Januar brachte Amazon seine neue Serie "Sneaky Pete" online - und heute verkündet das Unternehmen schon die Verlängerung für eine zweite Staffel. Die Pilotfolge gibt es ja bereits seit 2015 zu sehen. Die deutsche Synchronfassung der ersten Staffel steht ab dem 17. Februar zum Abruf bereit. In den USA war "Sneaky Pete" laut Amazon die am zweithäufigsten gestreamte Serie des Anbieters - gemessen am Tag des Starts. Den Spitzenplatz in dieser Rangliste hält nach wie vor "The Man in the High Castle".

Entstanden ist die Serie in Zusammenarbeit mit Graham Yost und Bryan Cranston ("Breaking Bad"), der auch als Schauspieler in "Sneaky Pete" zu sehen ist. "Bryan Cranston und Graham Yost haben einen meisterhaften Job geleistet und eine fantastische Performance aus den Schauspielern geholt", so Joe Lewis, Head of Comedy und Drama der Amazon Studios. "Die Bewertung der Kritiker und die Reaktion unserer Kunden haben dazu beigetragen, dass wir den Zuschauern eine zweite Staffel von ‘Sneaky Pete’ zur Verfügung stellen wollen."

In den ersten Staffel dreht sich alles um den hinterhältigen Kriminellen Marius (Giovanni Ribisi), der kurz vor seiner Entlassung aus dem Gefängnis auf eine mehr oder weniger geniale Idee kommt: Weil er dem gnadenlosen Gangster Vince (Bryan Cranston) noch 100.000 US-Dollar schuldet, gibt sich der raffinierte Betrüger kurzerhand als sein Zellengenosse Pete aus, der schon seit 20 Jahren hinter schwedischen Gardinen sitzt. Nachdem er endlich wieder auf freiem Fuß ist, taucht Marius bei der Familie von Pete, die ihn jahrzehntelang nicht mehr gesehen hat, unter, wo er sich sein Leben so zurecht lügt, wie es eben gerade passt. Als ein Gangster jedoch seinen Bruder kidnappt, muss Marius einen Weg finden, ihn zu befreien und gleichzeitig sein Lügenkonstrukt aufrecht zu erhalten.