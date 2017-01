"House of Cards" wird Ende Mai weitererzählt

© Netflix

Donald Trump wurde als neuer US-Präsident vereidigt - wer das nicht wahrhaben will, kann sich vorübergehend in die Welt von "House of Cards" flüchten. Dort übernimmt Präsident Underwood ab Ende Mai wieder die Amtsgeschäfte.

Im vergangenen Jahr nutzte Netflix den US-Wahlkampf dazu, um mit Wahlwerbespots von Frank Underwood für die neue Staffel von "House of Cards" zu werben - und auch in diesem Jahr hat man sich einen bedeutenden Tag ausgesucht, um den Starttermin der neuen Folgen zu verraten: Passend zum Inauguration Day, an dem Donald Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wurde, hat Netflix ein Video veröffentlicht, in dem zunächst der vom Präsidenten abzulegende Treueschwur zu hören ist - und sodann das Datum der Veröffentlichung der fünften Staffel. Präsident Underwood tritt demnach am 30. Mai wieder seinen Dienst an.

We make the terror. pic.twitter.com/VpChwGOSMj — House of Cards (@HouseofCards) 20. Januar 2017

Das Video wurde mit den Worten "We make the Terror" getwittert - was die letzte Szene der vierten Staffel aufgreift. Frank und Claire Underwood blicken dort in die Kamera und sagen in der deutschen Version: "Wir unterwerfen uns dem Terror nicht. Wir sind die Quelle des Terrors."

Hierzulande müssen Netflix-Kunden wie immer länger auf die neue Staffel warten, weil die Exklusiv-Rechte zunächst aufgrund eines älteren Vertrages bei Sky Deutschland liegen, das die neue Staffel zuerst zeigen darf.