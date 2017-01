CNN startet eigenen Finanzsender für die Schweiz

© CNN

Nach der erfolgreichen Einführung der Marke CNNMoney steht nun der Start des ersten lokalen Programms an: Noch in diesem Jahr will CNN in der Schweiz ein englischsprachiges Programm mit Wirtschaftsnachrichten und Lifestyle-Beiträgen starten.

Im vergangenen Frühjahr brachte CNN seine Wirtschaftsmarke CNNMoney vom Internet auch ins reguläre Programm von CNN International, nun steht erstmals der Start eines lokalen Programms bevor. Wie der Nachrichtensender am Sonntag bekannt gab, werde CNNMoney noch in diesem Jahr mit einem eigenen Programm für die Schweiz auf Sendung gehen. CNNMoney Switzerland ist nach Angaben CNNs der erste landesweite Wirtschaftssender der Schweiz und soll in der zweiten Jahreshälfte den Betrieb aufnehmen.

Für den Start von CNNMoney Switzerland kooperiert CNN mit MediaGo, die über mehrere Büros in der Schweiz verfügen. Beide Unternehmen wollen in den kommenden Monaten nun die Infrastruktur für den Sendebetrieb aufbauen, der Marke ein Erscheinungsbild verpassen und Mitarbeiter für vor und hinter der Kamera engagieren. Geplant sind dabei zwei Standorte: Studios soll es nicht nur in Zürich, sondern auch in Genf geben. Das Programm von CNNMoney Switzerland soll in englischer Sprache vertrieben werden, was auch den Rückgriff auf die Programme des Mutterkanals vereinfachen dürfte. Neben lokalen Inhalten und Wirtschaftsnachrichten soll es nämlich natürlich auch internationale Finanznachrichten geben. CNNMoney Switzerland versteht sich nicht als reiner Börsenkanal, sondern möchte Führungskräfte insgesamt angesprochen und dabei etwa auch Lifestyle-Inhalte ins Programm einfließen lassen.

Der neue Kanal soll in der Schweiz über Kabel und IPTV-Dienste angeboten werden. Auf eine Verschlüsselung verzichtet der Sender, der sich damit auch der Werbewirtschaft öffnet. Da überrascht es nicht, dass die Vermarktungsunit CNN International Commercial zusätzlich auch Büros in der Schweiz beziehen soll. Neben dem linearen Fernsehprogramm soll es zu CNNMoney Switzerland auch begleitende Angebote auf einer gesonderten Internetseite und in den sozialen Netzwerken geben.