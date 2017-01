ProSiebenSat.1 plant Neubau in Unterföhring

© ProSiebenSat.1

Weil die vorhandenen Kapazitäten zur Neige gehen, plant ProSiebenSat.1 derzeit einen Neubau für seinen Standort in Unterföhring. Entgegen anderslautender Medienberichte soll das Gebäude aber nicht die Form einer Sieben haben. Die Details…

Die ProSiebenSat.1-Gruppe ist in den vergangenen Monaten kräftig gewachsen. Das liegt nicht zuletzt auch am immer stärker werdenden ECommerce-Geschäft, wenngleich die deutschen TV-Sender noch immer eines der wichtigsten Standbeine für den Konzern bilden. Und weil man immer weiter wächst, gehen inzwischen in Unterföhring die Räumlichkeiten zur Neige. Daher hat der Konzern nun beim Neujahrsempfang der CSU Unterföhring, der bei ProSiebenSat.1 stattgefunden hat, Pläne für einen Neubau öffentlich gemacht.

Das Unternehmen bestätigte auf DWDL.de-Nachfrage einen entsprechenden Bericht des "Münchner Merkur". Die Bauzeit ist bis ins Jahr 2022 terminiert, derzeit befinde man sich noch ganz am Anfang der Planungen, heißt es aus Unterföhring. Der "Münchner Merkur" berichtet zudem, dass das neue Gebäude die Form einer roten Sieben erhalten soll. "Das ist so nicht richtig", heißt es vom Unternehmen gegenüber DWDL.de. Vielmehr werde überlegt, eine Lichtinstallation auf dem Dach anzubringen, damit der Unternehmenssitz auch aus der Vogelperspektive gesehen werden kann.

Die Münchner Tageszeitung berichtet darüber hinaus, dass ProSiebenSat.1 "öffentliche und semiöffentliche Flächen" plant, zitiert damit sogar ProSiebenSat.1-Vorstand Conrad Albert. Nicht korrekt ist die Meldung des "Merkur", dass sämtliche Mitarbeiter des Konzerns in dem neuen Gebäude zusammengezogen werden sollen. ProSiebenSat.1 bestätigt gegenüber DWDL.de, dass ein großer Teil der vorhandenen Gebäude bestehen bleiben und weiterhin genutzt werden wird.