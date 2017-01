Sky 1 schickt "MasterChef" in eine zweite Staffel

© Sky/Silviu Guiman

Da Sky für seinen neuen Sender Sky1 bislang öffentlich keine Quoten ausweist, lässt sich nur spekulieren, wieviele Zuschauer die erste Eigenproduktion des Senders wohl hat. Es reicht aber in jedem Fall für eine zweite Staffel.

Es war bereits der dritte Anlauf, das international erfolgreiche Format "MasterChef" nach Deutschland zu bringen. Vox hatte es als "Kochchampion" versucht, bei Sat.1 lief erfolglos "Deutschlands Meisterkoch". Beide kamen angesichts miserabler Quoten nicht über eine erste Staffel hinaus. Trotzdem wagte sich Sky erneut an den Kochwettbewerb heran und machte ihn zur ersten großen Eigenproduktion des neuen Entertainment-Senders Sky 1.

Ob es nun besser lief, bleibt vorerst Spekulation: Sky weist für Sky 1 bislang öffentlich keine Quoten aus. Immerhin: Knapp über 15.000 Likes hat die Facebook-Seite inzwischen eingesammelt. In jedem Fall zeigt man sich beim Pay-TV-Sender so zufrieden, dass man nun bereits eine Woche vor dem Finale der ersten eine zweite Staffel in Auftrag gab. Via Twitter ließ Sky verlauten, dass es im Herbst neue Folgen geben wird. Auch an der Jury-Besetzung soll sich demnach nichts ändern, sie wird erneut von Ralf Zacherl, Sybille Schönberger und Justin Leone gebildet werden.