"Der gleiche Himmel": ZDF zeigt Dreiteiler im März

Die Rechte für das englischsprachige Ausland hat sich Netflix gesichert, in Deutschland ist "Der gleiche Himmel" ("The Same Sky") beim ZDF zu sehen. Und nun haben die Mainzer die Sendetermine bekanntgegeben: Der Film läuft an drei aufeinanderfolgenden Abenden.

Es ist das große Projekte von UFA Fiction und Beta Film auf der MIPCOM gewesen: "Der gleiche Himmel" hat im Oktober auf der Fernsehmesse seine Weltpremiere gefeiert, damals allerdings unter dem englischen Titel "The Same Sky". Passend dazu konnten die Produzenten vermelden, dass sich Netflix die Rechte am Dreiteiler für das englischsprachige Ausland gesichert hat (DWDL.de berichtete). Ein echter Coup für UFA und Beta - vor allem auch, weil der Film im europäischen Ausland ebenfalls ein Verkaufsschlager war.

In Deutschland wird das ZDF den Dreiteiler zeigen, das war schon damals bekannt. Nun ist auch klar, wann das passieren wird. "Der gleiche Himmel" läuft am 27., 28. Und 29. März jeweils zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Anders als bei anderen Filmen gewährt man den Zuschauern nun keinen Tag Pause und will lieber den Event-Charakter stärken.

Regie führte Oliver Hirschbiegel, als Drehbuchautorin fungierte die Britin Paula Milne. "'The Same Sky' kombiniert europäisches Talent: Paula Milne als eine außergewöhnliche Drehbuchautorin, der in Deutschland geborene Regisseur Oliver Hirschbiegel und der deutsch-internationale Cast. Es ist toll zu sehen, wie diese Serie die Welt erobert", sagte Beta Film-CEO Jan Mojto im Oktober auf der MIPCOM.

"Der gleiche Himmel" zeichnet das Portrait einer Gesellschaft inmitten des Kalten Kriegs 1974 in Berlin: Der junge Ost-Berliner Romeo-Agent Lars Weber (Tom Schilling) wird in den Westen der Stadt geschleust. Dort soll er Lauren Faber (Sofia Helin) verführen, um für die Stasi Zugang zu sensiblen Informationen des britischen Geheimdienstes zu ermöglichen. Als die Mission eine unerwartete Wendung nimmt, setzt ihn sein West-Berliner Führungsoffizier Ralf Müller (Ben Becker) kurzerhand auf die NSA-Mitarbeiterin Sabine Cutter (Friederike Becht) an. Eine folgenschwere Entscheidung, wie sich bald herausstellt, denn seine Verbindung zu ihr geht weit über seinen ursprünglichen Auftrag hinaus. Die Atmosphäre des Kalten Kriegs und den sich gegenüberstehenden Großmächten schwingt immer mit.