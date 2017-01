"Großstadtrevier": Jubiläumsstaffel startet im März

© ARD/Thorsten Jander

Eigentlich hätte das "Großstadtrevier" seinen 30. Geburtstag schon im Dezember feiern dürfen - da war die Serie allerdings gerade in einer Pause. Die Jubiläumsstaffel startet nun im März - und bringt ein paar bekannte Gesichter zurück

Am 16. Dezember 1986 lief die erste Folge von "Großtstadtrevier" im Ersten, die Serie wurde als Ende vergangenen Jahres 30 Jahre alt. Da die Serie nach jahrelangem Dauereinsatz inzwischen aber auch mal Pause machen darf, belegte zu diesem Zeitpunkt gerade "Morden im Norden" den Sendeplatz am Montagvorabend. Die Jubiläumsstaffel lässt daher noch bis in den März auf sich warten. Am 6. März 2017 meldet sich montags um 18:50 Uhr die Serie dann aber mit neuen Folgen zurück.

Die Folge zum Auftakt - Nummer 391 - hat übrigens passenderweise den Titel "So viele Jahre". Die ARD will bei den 16 neuen Fällen auch ein paar nostalgische Gefühle wecken, indem es ein Wiedersehen mit einigen Figuren gibt, die inzwischen aus der Serie ausgeschieden sind. So hat Brigitte Janner als Dirks Freundin Elli ebenso einen Gastauftritt wie der ehemalige Revierleiter Bernd Voß (Wilfried Dziallas). In der Folge „Wer ist Lothar Krüger?" hat Peter Heinrich Brix die Episodenhauptrolle übernommen. Lothar Krüger wird verdächtigt, nach einem Unfall mit Personenschaden Fahrerflucht begangen zu haben. Während Piet Wellbrook und Paul Dänning streng nach Spurenlage vorgehen wollen, sind sich Dirk Matthies und Harry Möller sicher, dass ihr Ex-Kollege Lothar nicht der flüchtige Fahrer sein kann.