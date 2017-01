"Schulz & Böhmermann" talken ab März wieder

© ZDF/Ben Knabe

Dass ZDFneo die Talkshow "Schulz & Böhmermann" - der Nachfolger von "Roche & Böhmermann" - in diesem Jahr fortsetzen wird, war bereits bekannt, nun steht auch der Termin fest: Im März geht's weiter, allerdings zu etwas späterer Uhrzeit als in Staffel 1.

"Roche & Böhmermann" konnte einst wegen Unstimmigkeiten zwischen den Beteiligten nicht fortgesetzt werden, im vergangenen Jahr brachte ZDFneo aber einen Nachfolger an den Start. Anstelle von Charlotte Roche führte Olli Schulz durch den ungewöhnlichen Talk. Dass es in diesem Jahr mit neuen Folgen - und zwar diesmal gleich zehn an der Zahl - weiter gehen soll, beschloss ZDFneo schon kurz nach der Vertragsverlängerung mit Böhmermann im letzten Herbst.

Nun steht auch der Termin für die Ausstrahlung fest. "Schulz & Böhmermann" meldet sich am 5. März zurück und läuft wie auch schon in der ersten Staffel am späteren Sonntagabend. Allerdings muss man nun noch eine halbe Stunde länger wach bleiben: Statt um 22:45 Uhr beginnt die Sendung nun allerdings immer erst um 23:15 Uhr. Über die Gäste ist bislang noch nichts bekannt.