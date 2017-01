Steven Gätjen darf wieder für ProSieben zu den Oscars

© ZDF/Johanna Brinckmann

Steven Gätjen ist zurück bei ProSieben - zumindest für eine Nacht: Nachdem er 2016 nach seinem Wechsel zum ZDF erstmals seit Jahren nicht bei den Oscars war, steht er nun wieder für ProSieben am Roten Teppich. Er vertritt dort Annemarie Carpendale

Als im vergangenen Jahr die Oscars verliehen wurden, stand Steven Gätjen nach seinem Wechsel von ProSieben zum ZDF erstmals seit vielen Jahren nicht am Roten Teppich in Los Angeles, sondern verfolgte die Verleihung stattdessen gemeinsam mit den Rocket Beans am Fernseher. In diesem Jahr darf er hingegen wieder seinen Koffer packen und die Reise Richtung Hollywood antreten - denn obwohl er auch weiterhin eigentlich in Diensten des ZDF steht, wird er in diesem Jahr wieder für ProSieben Interviews mit den Stars am Roten Teppich führen.

Der Grund: Annemarie Carpendale, die ebenfalls schon viele Jahre Oscar-Erfahrung hat und nach seinem Abschied im vergangenen Jahr den Job am Roten Teppich übernommen hatte, hat in diesem Jahr keine Zeit. Carpendale: "Mir zerreißt es das Herz. Nach zehn Jahren mit dem ‚red.‘-Team bei den 'Oscars', kann ich 2017 zum ersten Mal nicht vor Ort sein. Aber wenigstens gibt‘s nen tollen Grund dafür: Ich moderiere die neue SAT.1-Show ‚It’s Showtime‘ und zwar – noch besser – zusammen mit meinem Mann!" Einen genauen Starttermin für die Talentshow hat Sat.1 bislang noch nicht genannt, lediglich vom Frühjahr war die Rede. Die Produktion findet aber Ende Februar statt und kommt sich daher mit der Oscar-Verleihung ins Gehege.

Und so wird sich in diesem Jahr in der Nacht vom 26. auf den 27. Februar also wieder Steven Gätjen ab 23:20 Uhr zunächst mit dem Oscar-Coutndown und ab 0:30 Uhr dann direkt vom Roten Teppich melden. Ebenfalls vor Ort sein werden "taff"-Moderatorin Viviane Geppert und der aus "Germany's Next Topmodel" bekannte Michael Michalsky, die von der "Fashion-Bridge" aus Outfit und Styling der Stars unter die Lupe nehmen und kommentieren werden. Um 2:30 Uhr deutscher Zeit beginnt dann die Übertragung der eigentlichen Oscar-Verleihung.



Auch wenn Annemarie Carpendale bei der Verleihung diesmal nicht dabei sein kann: Zumindest einstimmen soll sie die Zuschauer auf die anstehenden Oscars. Am Abend zuvor, also am Samstag, 25. Februar, präsentiert sie um 20:15 Uhr gemeinsam mit Viviane Geppert "Big Blockbuster: Die besten Hollywoodfilme". Der Sender verspricht einen "bildgewaltigen Streifzug durch die ikonischsten Momente der Kinogeschichte". Am Donnerstag zuvor wird "red" bereits - moderiert von Viviane Geppert - aus Los Angeles gesendet. Und schließlich gibt's am Montag nach der Verleihung um 17 Uhr statt "Taff" ein "red"-Special über die Oscar-Highlights. Auch hier melden sich wieder Viviane Geppert und Steven Gätjen.