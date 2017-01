Btf produziert Sketch-Comedy für Das Erste

© ARD

Im März schickt Das Erste eine neue Sketch-Comedy mit Maren Kroymann auf Sendung, die von der Bildundtonfabrik (Btf) im Auftrag von Radio Bremen produziert wurde. Zu sehen sein werden in dem Format auch Cordula Stratmann und andere Schauspieler.

Maren Kroymann ist lange die einzige Frau gewesen, die eine Satire-Sendung im Ersten hatte. Zwischen 1993 und 1997 war das, als sie mit der Radio-Bremen-Produktion "Nachtschwester Kroymann" beim Sender zu sehen war. Zuletzt war Kroymann in der ZDF-Politsatire "Eichwald, MdB" zu sehen, seit 2000 ist sie außerdem mit ihrer Band regelmäßig auf Tour, aktuell mit dem Programm "In my Sixties". Und nun erhält Kroymann eine neue Sketch-Comedy im Ersten.

Diese trägt den schlichten Titel "Kroymann" und ist ab Donnerstag, den 9. März, ab 23:30 Uhr zu sehen. Kroymann schlüpft darin in verschiedene Frauenrollen und spielt unter anderem das älteste Mitglied einer Frauenrechtlerinnen-Bewegung, eine Frau im reifen Alter in einem Bewerbungsgespräch und eine mittelalte Patientin in einer besonderen Therapiestunde. Der Sender verspricht "über 50 kleine und große Absurditäten der Gegenwart". Zu sehen sein werden außerdem noch Burghart Klaussner, Cordula Stratmann, Arved Birnbaum und einige weitere Schauspieler.

Die Sketch-Comedy wurde von Radio Bremen für Das Erste in Auftrag gegeben, als Produktionsfirma konnte man die Bildundtonfabrik gewinnen. Die Btf zeichnet sich bereits für das "Neo Magazin Royale", "Die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von…" sowie das Funk-Format "Gute Arbeit Originals" verantwortlich. Bei "Kroymann" agieren die beiden Btf-Gründer Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann als Produzenten, Käßbohrer ist neben Hans Zippert, Giulia Becker, Max Bierhals, Sven Nagel und Maren Kroymann selbst auch Autor der Sendung.