Michel Friedman talkt bis mindestens 2019 bei N24

N24 hat den Vertrag mit Michel Friedman vorzeitig bis zum Ende dieses Jahrzehnts verlängert. Friedman ist mit seinem Talk schon seit 2004 bei dem Sender zu sehen. Auch die Reportage-Reihe "Friedman schaut hin" wird fortgesetzt.

Noch mindestens drei Jahre wird Michel Friedman regelmäßig Gäste in sein "Studio Friedman" einladen: N24 hat den Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert, er läuft somit nun bis Ende 2019. Friedman erreichte in der Spitze in diesem Jahr bis zu 470.000 Zuschauer und punktet insbesondere bei den Männern. Im Schnitt 1,5 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Männern in diesem Jahr. Fortgesetzt wird auch die Reportage-Reihe "Friedman schaut hin".

Michel Friedman: "Wir leben in einer unsicheren Zeit mit hoher gesellschaftspolitischer Dynamik. Umso wichtiger ist es, genau nachzufragen und unvoreingenommen hinter die Kulissen zu schauen. Meine beiden Formate auf N24 geben mir die Möglichkeit, dies intensiv zu tun. Ich freue mich sehr, dass das auch in den kommenden Jahren so bleiben wird." Torsten Rossmann, Geschäftsführer WeltN24: „Michel Friedman ist klug, präzise und offen. Sein Talk, seine Reportagen, aber auch seine Kommentare zum aktuellen Geschehen in unseren Nachrichten sind eine Bereicherung für unseren Sender und längst fester Bestandteil unseres Programms."