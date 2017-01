Birgit Nössing wechselt von Sky zu Eurosport

© Nadine Apfel/Eurosport

Eurosport bedient sich erneut beim Sky-Personal: Birgit Nössing, die seit 2011 bei Sky Sport News HD moderierte, steht künftig für den neuen Olympia-Sender vor der Kamera. Ihren ersten Einsatz hat sie bereits im kommenden Februar.

Nachdem Eurosport kürzlich bereits den bisherigen Sky-Moderator Jan Henkel als neuen Fußball-Moderator zu sich locken konnte, wechselt nun auch Birgit Nössing von Sky zu Eurosport. Sie soll als eines der Sendergesichter unter anderem bei den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang zum Einsatz kommen. Ihre Premiere hat sie aber bereits in der übernächsten Woche: Ab dem 6. Februar präsentiert sie die Übertragungen der Alpinen Ski-WM aus St. Moritz.

Birgit Nössing hat einst selbst als aktive Skirennläuferin an Wettkämpfen auf internationaler Ebene teilgenommen. Nössing: "Mein Kindheitstraum war es immer, einmal als Skiläuferin bei Olympischen Winterspielen dabei zu sein. Leider habe ich mir mit 16 Jahren das Kreuzband im linken Knie gerissen. Ich musste damals auf alle Skirennen verzichten und mit dem Karriereende war auch mein olympischer Traum vorbei. Aber als ich im Winter 1998 mitten in der Nacht die Fernsehbilder aus Nagano sah, wusste ich: Diese olympische Magie möchte ich irgendwann selbst erleben. Und in Vancouver 2010 war ich erstmals als Sportjournalistin mit dabei. Dass ich nun in PyeongChang 2018 als Moderatorin für Eurosport die Olympischen Winterspiele live von vor Ort präsentieren darf, ist für mich die Erfüllung meines Jugendtraums."

Werner Starz, Director Product Development für Eurosport bei Discovery: "Birgit ist für uns eine Wunschbesetzung gewesen und sie wird unserer Berichterstattung schon ab Februar ein Gesicht geben. Sie hat uns mit ihrer sympathischen Art, ihrer großen Sportbegeisterung und ihrer hohen Live-TV-Kompetenz sofort überzeugt und wird als Teil des Olympia-Teams eines unserer Aushängeschilder der deutschen Olympia-Berichterstattung werden. Wir freuen uns zudem, dass wir einer jungen, sprachgewandten und ambitionierten Moderatorin die große Bühne Olympische Spiele bieten können."