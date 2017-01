Heide Keller verlässt "Traumschiff" nach 35 Jahren

© ZDF/Dirk Bartling

Seit 35 Jahren ist Heide Keller nun schon in der ZDF-Serie "Das Traumschiff" zu sehen, das wird aber schon bald ein Ende haben. Keller wird die Serie verlassen, das hat sie nun bestätigt. In einigen Folgen wird sie aber noch zu sehen sein.

Heide Keller hat sie alle kommen und gehen gesehen: Kapitäne, Schiffsärzte, Offiziere und natürlich die vielen Gastschauspieler. Seit 1981, und damit seit dem Start, ist sie nun schon ein Teil des ZDF-"Traumschiffs". Sie spielt in der Serie die Chefstewardess Beatrice von Ledebur, nach mehr als 35 Jahren wird damit nun bald allerdings Schluss sein. Wie die Schauspielerin dem Klatschmagazin "Das neue Blatt" bestätigte, wird sie schon bald von Bord gehen. Auch der Sender bestätigte den Abgang inzwischen gegenüber DWDL.de.

"Ich wollte von Bord gehen, solange ich die Gangway noch auf Stöckelschuhen verlassen kann", sagt Keller gegenüber "Das neue Blatt". Die Zuschauer werden allerdings noch ein wenig Zeit haben, um sich von Keller bzw. Ihrer Rolle zu verabschieden. Laut dem ZDF wird die Schauspielerin noch in drei neuen Folgen zu sehen sein. Diese werden an Ostern, am 2. Weihnachtsfeiertag und an Neujahr 2018 gezeigt.

Der letzte größere Wechsel im "Traumschiff"-Cast fand 2014 statt. Damals trat Sascha Hehn als neuer Kapitän an, er ersetzte Siegfried Rauch, der die Serie nach 14 Jahren verließ. Zuletzt zeigte das ZDF an Neujahr eine neue "Traumschiff"-Ausgabe, 7,26 Millionen Menschen sahen damals zu. Die Serie ist also nach wie vor für hohe Reichweiten und starke Marktanteile gut. Sogar bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil an Neujahr bei 12,3 Prozent.