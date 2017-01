"Alles Klara" kehrt Ende März im Ersten zurück

© ARD/Hardy Spitz

Wolke Hegenbarth alias Klara Degen ist demnächst schon wieder am Vorabend des Ersten zu sehen: Ende März kehrt nämlich "Alles Klara" zurück auf den Krimi-Sendeplatz am Dienstag. Zuletzt verzeichnete die Serie steigende Quoten.

Derzeit ermittelt am Dienstagvorabend noch die "Wapo Bodensee" im Ersten. Ende März meldet sich dann wieder "Alles Klara" zurück: Die Krimiserie, die 2012 noch unter dem inzwischen abgeschafften "Heiter bis tödlich"-Label startete, ist ab dem 28. März immer ab 18:50 Uhr zu sehen. Erneut spielt Wolke Hegenbarth die Sekretärin Klara Degen, die sich nur allzu gerne auf Verbrecherjagd begibt. Neben ihr stehen wieder Felix Eitner als Hauptkommissar Paul Kleinert, Jan Niklas Berg und Christoph Hagen Dittmann als Polizeibeamte sowie Alexa Maria Surholt als Revierleiterin vor der Kamera.

Neu an Bord ist zudem Marc Oliver Schulze, der in die Rolle des alles andere als teamfähigen Hauptkommissars Stefan Lauer schlüpft - dem eingefleischten Städter kommt der Harz zudem noch recht spanisch vor. Umso mehr mischt sich Klara Degen in die Ermittlungen ein, was Hauptkommissar Lauer so gar nicht schmeckt. Insgesamt acht neue Folgen wird Das Erste ausstrahlen, die Produktion hat erneut die nfF: neue deutsche Filmgesellschaft übernommen.

Zuschauer-Trend: Alles Klara





Zuletzt verzeichnete "Alles Klara" steigende Reichweiten und Marktanteile. Die dritte Staffel erreichte zwischen März und Mai des vergangenen Jahres im Schnitt rund 1,87 Millionen Zuschauer, das waren deutlich mehr als bei den ersten beiden Staffeln. Damals war die Serie aber auch erstmals dienstags zu sehen, in den Jahren 2012 bis 2014 lief sie noch donnerstags. Mit 8,2 Prozent Marktanteil blieb "Alles Klara" zwar klar einstellig, doch der Trend zeigte nach oben - was aber wohl auch der inzwischen klar verbesserten Quiz-Schiene im Vorfeld zu verdanken war.