Sat.1 setzt "Superpets" mit Wayne Carpendale fort

Weil die Pilotsendung im vergangenen Sommer auf recht gute Quoten gekommen ist, setzt Sat.1 seine Tier-Show "Superpets" in diesem Jahr fort. Nähere Details will man aber noch nicht verraten. Die Zukunft der "Superkids" ist unterdessen weiter offen.

Erst vor wenigen Tagen erklärte Sat.1 gegenüber DWDL.de, dass man noch nicht wisse, ob es mit "Superpets" und "Superkids" in diesem Jahr weitergehen werde (DWDL.de berichtete). Nun herrscht bei zumindest einem Format Klarheit: 2017 wird es neue Folgen der "Superpets" geben. Die Pilotsendung sahen sich im August des vergangenen Jahres im Schnitt 2,45 Millionen Menschen an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 11,5 Prozent. Via tvtickets.de können nun Karten für zwei Aufzeichnungs-Termine im März gekauft werden.

Ob es dann auch nur zwei neue Folgen zu sehen geben wird, wollte Sat.1 auf Anfrage vorerst nicht verraten. Auch wann und auf welchem Sendeplatz die Show zurückkehrt, ist derzeit noch nicht zu erfahren. Denkbar wäre der Freitag- oder der Sonntagabend. Laut tvtickets.de plant Sat.1 aber erneut einen Ausstrahlung im Sommer. Demnach wird die Show auch wieder von Wayne Carpendale moderiert. Ob in der Jury erneut Lutz van der Horst, Michelle Hunziker und Felix Neureuther Platz nehmen werden, ist noch unklar.

Offen bleibt unterdessen die Zukunft der Show "Superkids - Die größten kleinen Talente der Welt". Zwei dreiteilige Staffeln liefen in den vergangenen beiden Jahren im Sommer, wobei die allerletzte Folge mit 6,9 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe einen bitteren Tiefpunkt markierte. Damals musste die Show am Freitagabend gegen "Ninja Warrior Germany" antreten und hatte keine Chance.

