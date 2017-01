"Gefragt - gejagt" darf erstmals am Samstag ran

© ARD/ITV Studios/O. Reetz/Montage M. Bergstein

Auch "Gefragt - gejagt" ist es zu verdanken, dass sich die Quoten am Vorabend des Ersten inzwischen etwas gefangen haben. Nachdem die Quizshow Anfang 2016 bereits in der Primetime am Donnerstag getestet wurde, darf Alexander Bommes nun am Samstag ran.

Durchschnittlich 2,5 Millionen Menschen sehen sich seit Anfang Dezember die neuen Ausgaben von "Gefragt - gejagt" am Vorabend an - und die Tendenz zeigt nach oben. Damit läuft es für die Quizshow deutlich besser als für andere Formate, die in der Vergangenheit schon auf dem Sendeplatz um 18 Uhr getestet wurden. Von den Krimis im Anschluss ganz zu schweigen. Im Ersten scheint man viel Vertrauen in die Quizshow mit Alexander Bommes zu haben, am 4. März darf sie erstmals am Samstag zur besten Sendezeit ran.

Und Das Erste geizt nicht mit der Sendezeit: In einer dreistündigen XXL-Ausgabe treten gleich 16 prominente Kandidaten an und spielen für den guten Zweck. Mit dabei sind unter anderem Andrea Sawatzki, Axel Milberg, Claudia Pechstein, Stefan Effenberg, Michael Kessler und viele weitere. Die Promis treten in vier Teams (Schauspiel, Musik, Sport und Comedy) an. Der Sender verspricht einen "Fragenmarathon, den es so im deutschen Fernsehen noch nicht gab". Alexander Bommes wird den Promis und den Jägern mehr als 500 Fragen stellen.

Anfang des vergangenen Jahres testete Das Erste "Gefragt - gejagt" in einer XXL-Version schon einmal in der Primetime, damals allerdings noch an einem Donnerstag und auch nur in einer 90-minütigen Version. 3,92 Millionen Menschen sahen zu und bescherten dem Sender durchwachsene 11,5 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum präsentierte sich die Show mit 6,8 Prozent recht solide.