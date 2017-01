Sky kündigt Start von "Sky Store" in Deutschland an

© Sky

Im Zuge der Bekanntgabe seiner Halbjahreszahlen hat Sky den Start von Sky Store in Deutschland angekündigt. Damit würde Sky auch hierzulande nicht mehr nur auf Abos setzen, sondern auch Filme und Serien zum Einzelabruf anbieten.

Mit "Sky Ticket" bzw. seinen Vorläufern lassen sich schon seit längerem Sky-Inhalte auch ohne langlaufende Abos ansehen. Künftig will Sky Filme und Serien offenbar auch all jenen zum Einzelabruf anbieten, die gar keinen Laufzeit-Vertrag bei Sky haben. In Großbritannien betreibt Sky bereits den "Sky Store", der nun auch nach Deutschland kommen soll.

Entsprechende Pläne kündigte Sky im Rahmen der Vorstellung seiner Quartalszahlen an. Einen konkreten Zeitpunkt für den Start des "Sky Stores" in Deutschland nannte das Unternehmen bislang noch nicht, irgendwann im Lauf des Jahres soll es aber soweit sein. In Großbritannien bietet Sky über den Sky Store Filme sowie Serien, sowohl in Einzelfolgen als auch Staffelweise, zum Kauf oder zur befristeten Ausleihe an.