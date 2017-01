Nächste RTL-Sitcom: Busse kehrt im März zurück

© RTL/Frank Dicks

Im März gibt es ein Wiedersehen mit Jochen Busse: Der Schauspieler ist dann immer donnerstags in der neuen RTL-Sitcom "Nicht tot zu kriegen" zu sehen. Wenn die Serie zu Ende gezeigt ist, muss RTL seinen Donnerstag neu aufstellen.

Für den Donnerstagabend bei RTL läuft es derzeit rund: Erst in der vergangenen Woche erzielten "Der Lehrer" und die neue Sitcom "Magda macht das schon" neue Rekorde. Mit jeweils mehr als 20 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum läuft es für beide Format sehr gut. Beim "Lehrer" liegen noch reichlich neue Folgen vor, "Magda" endet Anfang Februar. Ab dem 9. Februar ist auf dem Sendeplatz ab 21:15 Uhr die Sitcom "Triple Ex" zu sehen, auch hier setzt RTL auf Doppelfolgen.

Wenn dieses Format einen Monat später ausläuft, hat RTL bereits Nachschub in der Hinterhand. Wie die Kölner nun bekanntgegeben haben, startet am 9. März um 21:15 Uhr mit "Nicht tot zu kriegen" die nächste neue Sitcom im Doppelpack. Mit dabei ist unter anderem Jochen Busse ("Das Amt"), der in der Serie den griesgrämigen Villen-Besitzer Helmut Kraft spielt. Auch im Vorfeld von "Nicht tot zu kriegen" zeigt RTL neue Folgen von "Der Lehrer". Dieses Serien-Gespann ist gemeinsam bis Ende März zu sehen, dann hat RTL alle neuen Folgen beider Formate gezeigt und der Donnerstag wird voraussichtlich mit anderen Serien bespielt.

Produziert wurde "Nicht tot zu kriegen" von der Pro TV Produktion. Neben Busse sind auch Caroline Frier ("Alles was zählt"), Tristan Seith ("Im Knast"), Mathias Harrebye-Brandt ("Die Pfefferkörner"), Amelie Plaas-Link ("… und dann noch Paula") und Grimme-Preisträgerin Petra Nadolny ("Switch Reloaded") in der Sitcom zu sehen. RTL hat damit Ende März alle drei Sitcom-Neustarts gezeigt. Eine weitere neue Produktion mit Mirja Boes ("Beste Schwestern") verzögert sich etwas und wird erst ab Sommer gedreht.

Und darum geht es in "Nicht tot zu kriegen": Helmut Kraft (Jochen Busse) hat sie alle überlebt – seine Ehefrau, seine wenigen Freunde und schließlich auch noch seinen jüngeren Bruder Paul. Keiner mehr da, der nur sein Geld will und auf seine Kosten lebt. Aber warum fühlt sich seine 800 Quadratmeter-Villa plötzlich so leer an? Keine Frage, neue Hausgenossen müssen her – und der alte Herr weiß auch schon, wie er es anstellt. Helmut Kraft verkauft zwei völlig ahnungslosen Pärchen seinen Grundbesitz zu einem unverhältnismäßig günstigen Preis – allerdings mit lebenslangem Wohnrecht im Dachgeschoss für ihn. Und sein Plan geht auf: Von nun an ist immer etwas los im malerischen Traumhaus.