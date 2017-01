"Galileo" mit interaktiver Themenwoche im Februar

© ProSieben / Benedikt Müller

ProSieben bindet die Zuschauer von "Galileo" im Februar für eine Woche stärker in die Sendung ein. Im Rahmen einer interaktiven Themenwoche sollen die Zuschauer Situationen bewerten und via App abstimmen, wie sie selbst darin reagieren würden.

Das ProSieben-Magazin "Galileo" kann in diesem Jahr auf einen Deutschen Fernsehpreis hoffen, in der Kategorie "Bestes Infotainment" steht die Sendung zusammen mit dem "Jenke-Experiment" und "Make Love" auf der Nominierungsliste. Um diese Stellung zu untermauern, setzt "Galileo" ab dem 20. Februar auf eine interaktive Themenwoche. Titel der Sendung dann: "Your Choice - Die interaktive Galileo-Woche".

Während dieser Woche soll es täglich einen Beitrag zu sehen geben, bei dem die Zuschauer das Ende selbst bestimmen können. So schlüpfen sie etwa in die Rolle eines Menschen, der gerade Zeuge wird, wie eine junge Frau von mehreren Männern bei einer Unterführung bedroht wird. Zudem werden die "Galileo"-Zuschauer zu Konzernchefs und BKA-Ermittlern. Via "Galileo"-App stimmen sie ab, wie die Situation weitergehen soll. Jeder Film hat dabei vier mögliche Enden, die man sich nach der Sendung alle auf der Webseite der Sendung ansehen kann.