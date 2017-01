"Anne Will" lädt Martin Schulz zum Einzel-Talk

© NDR/Wolfgang Borrs

Seit dieser Woche ist klar, dass Martin Schulz die SPD in den kommenden Bundestags-Wahlkampf führen wird und neuer Kanzler werden will. Am Sonntag ist er deshalb im Einzel-Talk mit Anne Will im Ersten zu sehen. Auch dem ZDF stattet Schulz einen Besuch ab.

Es ist die innenpolitische Nachricht dieser Woche gewesen: Sigmar Gabriel tritt als SPD-Chef ab und überlässt Martin Schulz den Posten. Dieser soll bei der Bundestagswahl im Herbst für die Partei antreten und nach Möglichkeit neuer Kanzler werden. Für die Redaktion von "Anne Will" ist das Grund genug, den Sozialdemokraten zum Einzel-Gespräch zu bitten. Am kommenden Sonntag, den 29. Januar, stellt sich Schulz den Fragen von Anne Will.

Wie gewohnt zeigt Das Erste die Talkshow im Anschluss an den "Tatort" um 21:45 Uhr. Titel der Sendung: "Können Sie Kanzler, Herr Schulz?". Einzel-Interview in der vermeintlich wichtigsten Talkshow des Landes sind eher selten, aber keine Neuheit. Ende 2015 war Angela Merkel aufgrund der Flüchtlingskrise auch schon einmal alleiniger Talkgast von Anne Will. Wenige Monate später hatte sie in der Sendung einen zweiten Solo-Auftritt.

Neben seinem Auftritt bei Will wird Schulz schon etwas früher im ZDF zu sehen sein. In der Interview-Reihe "Was nun, ...?" ist er ebenfalls am Sonntag zu sehen, aber schon um 19:10 Uhr. Interviewt wird Schulz von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten. Die erste "Was nun, ...?"-Sendung in diesem Jahr präsentiert sich zudem im neuen Design: Neue typografische Sende-Elemente und ein entsprechend in der Farbigkeit verändertes Studio sollen auf einen Zusammenhang mit den "ZDF spezial"-Sendungen hindeuten.

Doch noch einmal kurz zurück zu Anne Will: Für die Moderatorin gibt es nämlich gute Nachrichten von der Hamburger Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen zu vier von sieben Strafanzeigen gegen die ARD-Moderatorin und weitere Verantwortliche wurden beendet. Das berichtet die "FAZ". Es liege kein begründeter Anfangsverdacht auf eine Straftat vor, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Mit Bescheiden zu den übrigen drei Anzeigen ist laut "FAZ" schon bald zu rechnen. Hintergrund ist die Sendung aus dem vergangenen November, in der die vollverschleierte Schweizer Konvertitin Nora Illi zu Gast war. Diese sorgte mit kontroversen Aussagen für Aufsehen, eine Rechtsanwältin zeigte Will daraufhin an (DWDL.de berichtete).