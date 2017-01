Sky will unabhängiger von Sat und Kabel werden

© Sky

Sky will sein komplettes Angebot künftig nicht nur über die klassischen Verbreitungswege, sondern auch allein übers Internet zugänglich machen. Sehr konkret sind die Pläne schon in Großbritannien, doch die anderen Länder sollen folgen

Am Rande der Vorstellung der Quartalszahlen kündigte Sky plc. an, dass man sein komplettes Sky-Angebot künftig auch "Millionen von Kunden" anbieten wolle, die sich keine eigene Satellitenschüssel installieren wollen oder können. Im nächsten Geschäftsjahr, das bei Sky jeweils im Juli startet, solle das Breitband-basierte Angebot in Großbritannien an den Start gehen und so neue Wachstumsmöglichkeiten erschließen. Im Lauf der Zeit will Sky das Angebot dann auch in den anderen Ländern - also auch in Deutschland und Österreich - an den Start bringen.

Sky bietet zwar schon viele Inhalte auf Abruf und einzelne Sender auch als Online-Stream an, wer das komplette Sky-Paket nutzen will, ist bislang aber auf die klassischen Übertragungswege angewiesen - jede mit spezifischen Nachteilen. Via Satellit bietet Sky sein komplettes Angebot, allerdings ist in vielen städtischen Gegenden die Installation einer Satellitenschüssel nicht möglich. Sky-Kunden, die ihr Signal via Kabel empfangen, fühlen sich häufig wie Kunden zweiter Klasse, weil Ihnen Teile des Angebots vorenthalten werden. Bei einem Breitband-basierten Angebot wäre Sky unabhängiger von Verhandlungen mit Netzbetreibern.