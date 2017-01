Sky baut Team gegen Gastronomie-Betrug aus

© Sky

Der Bezahlsender Sky will in Zukunft noch stärker gegen die illegale Ausstrahlung des eigenen Programms in Gastronomiebetrieben vorgehen. Dazu vergrößert das Unternehmen nun sein Team zur Betrugsbekämpfung mit zwei Neuzugängen.

Schon seit einigen Jahren wittert Sky einen Millionenschaden durch illegale Ausstrahlungen des eigenen Programms in Gastronomiebetrieben. Rund 140.000 Kontrollen führt Sky daher jährlich in Deutschland und Österreich durch, oft werden in Bars und Hotels nämlich private Smartcards verwendet - das ist nicht erlaubt. Wie das Team zur Betrugsbekämpfung genau arbeitet, will Sky nicht verraten - man will den Tätern keine Hilfestellung geben. Einmal erwischt, geht Sky gegen die Sünder meist zivilrechtlich vor und will dieses Vorgehen in der Zukunft noch verstärken.

Nun hat der Bezahlsender angekündigt, den Bereich zur Betrugsbekämpfung auszubauen. So gehören Marlen Repetowska und Kati Gottschalk ab sofort auch zum Team, sie berichten direkt an Alexandra Deinath, Director Fraudmanagement bei Sky Business

Solutions. Repetowska kommt von Telefonica Germany und fungiert künftig als Head of Fraud Prevention & Projects und verantwortet die Weiterentwicklung der Methoden zur Detektion von Schwarzsehern sowie die Steuerung der relevanten Kontrollen. Gottschalk arbeitet bereits seit 2011 bei Sky und unterstützt Alexandra Deinath bereits seit geraumer Zeit als Head of Fraud & Risk Operations.

Paul Sexton-Chadwick, Senior Vice President Business Solutions, sagt: "Unser Produkt hat für die Gastronomie und Hotellerie einen sehr hohen Wert und bringt geldwerte Vorteile. Unsere ehrlichen Kunden verlangen zu Recht, dass wir diesen Vorteil für sie schützen und gegen Missbrauch und Betrug vorgehen. Mit Marlen Repetowska und Kati Gottschalk erweitern wir unser Betrugsmanagement mit zwei Expertinnen und können damit die Betrugsprävention und -bekämpfung in Gastronomie- und Hotelbetrieben noch weiter optimieren und noch effektivere Prozessabläufe für den Umgang mit Betrugsfällen

etablieren."