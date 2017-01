Neue Korrespondentin für ARD-Studio in Washington

© ARD

Wechsel im ARD-Studio in Washington: Zum 1. Juli wird Claudia Buckenmaier neue Korrespondentin für Nordamerika. Sie folgt auf Sandra Ratzow und hat bereits das ARD-Studio in Stockholm geleitet. Einen weiteren Personalwechsel gibt es zudem beim NDR.

Personalwechsel bei der ARD: Claudia Buckenmaier berichtet ab dem 1. Juli als Korrespondentin aus dem Senderstudio in Washington. Sie folgt damit auf Sandra Ratzow. Dem Vorschlag von NDR-Intendant Lutz Marmor hat der NDR-Verwaltungsrat am Freitag zugestimmt. Leiterin des ARD-Studios in Washington ist Ina Ruck. Buckenmaier hat bereits Auslandserfahrung sammeln können: So arbeitete sie zunächst als Reporterin und später als Redakteurin in der NDR-Auslandsredaktion.

Von 2007 bis 2012 war die Korrespondentin und Studioleiterin des ARD-Studios in Stockholm, seitdem leitet sie die Auslandsredaktion in der Abteilung Ausland und Aktuelles/Fernsehen des NDR. Lutz Marmor sagt über Buckenmaier: "Claudia Buckenmaier hat sich als Autorin und Reporterin einen Namen gemacht. Als frühere Leiterin des ARD-Studios Stockholm hat sie hervorragende Arbeit geleistet. Für ihre neuen Aufgaben in Washington ist sie bestens vorbereitet."

Eine weitere ARD-Personalie betrifft den NDR. Andrea Lütke übernimmt zum 1. August die Leitung des Programmbereichs Fernsehen im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen. Derzeit leitet sie "Hallo Niedersachsen". Sie folgt Marlis Fertmann nach, die am 31. Juli in den Ruhestand tritt. Lutz Marmor: "Andrea Lütke verfügt über präzise Kenntnisse aller Formen des aktuellen, regional geprägten Fernsehens. Sie hat umfangreiche Erfahrungen als Reporterin, Moderatorin, Redakteurin und Redaktionsleiterin. Zusammen mit ihrer Teamorientierung ist das eine hervorragende Grundlage für die neuen Leitungsaufgaben, die Andrea Lütke im Sommer übernehmen wird. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit."