"Schulz & Böhmermann" talken einmal im Monat

Anders als eigentlich üblich setzt ZDFneo bei der Rückkehr von "Schulz & Böhmermann" nicht auf eine wöchentliche Ausstrahlung, sondern zeigt pro Monat nur eine neue Folge. Damit reichen die zehn Folgen bis in den Dezember.

Im März kehren Olli Schulz und Jan Böhmermann mit ihrem Talk-Format "Schulz & Böhmermann" zurück. Wie schon im vergangenen Jahr gibt es die Sendung fortan am späten Sonntagabend zu sehen, anders als bei der ersten Staffel umfasst der neue Durchlauf auch gleich zehn, und nicht mehr nur vier, neue Folgen (DWDL.de berichtete). Wie ZDFneo nun bekanntgegeben hat, wird man die Talkshow aber nicht wöchentlich ausstrahlen, sondern auf einen monatlichen Rhythmus setzen.

"Schulz & Böhmermann" ist demnach immer am ersten Sonntag des Monats zu sehen, los geht’s bekanntlich am 5. März. Da zehn neue Folgen des Formats vorliegen, kann ZDFneo das Format bis Dezember zeigen. Die letzte Ausgabe ist für den 3. Dezember eingeplant. Am Konzept hat sich derweil nichts geändert: Schulz und Böhmermann sprechen mit vier Gästen 60 Minuten lang über Gott und die Welt. Sybille Berg ist als Erzählerin in Einspielern zu sehen und hören. Über die Gäste der jeweiligen Sendungen soll jeweils kurzfristig informiert werden, wer in der ersten Ausgabe im März dabei sein wird, hat ZDFneo bislang nicht verraten.