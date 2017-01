ZDF hat wieder Hunger: "Kerners Köche" sind zurück

© ZDF/Marcus Höhn

Bei der Suche nach neuen Ideen für den Kochshow-Sendeplatz am Samstagnachmittag ist das ZDF auf ein bewährtes Konzept gestoßen: Neun Jahre nach der letzten Folge setzt der Mainzer Sender wieder auf "Kerners Köche".

Zwischen 2005 und 2008 lud Johannes B. Kerner am späten Freitagabend wöchentlich Spitzenköche an den Herd und feierte damit erstaunliche Erfolge, ehe schließlich auch Markus Lanz noch einige Jahre lang den Profis dabei zusah, wie sie den Kochlöffel schwangen. Nun hat sich das ZDF dazu entschieden, das Konzept wiederzubeleben - und auch Johannes B. Kerner hat nach neun Jahren offensichtlich wieder Hunger auf die Show.

Wie der Sender bestätigte, werden ab 1. April neue Folgen von "Kerners Köche" ausgestrahlt - nicht mehr zu später Stunde, sondern samstags um 16:15 Uhr. Aktuell setzt das ZDF auf diesem Sendeplatz noch auf die Kochshow "Lafer! Lichter! Lecker!", die allerdings nicht mehr fortgesetzt werden soll. Die Produktion der neuen alten Kochshow mit Johannes B. Kerner übernimmt Riverside Entertainment.

"Nirgendwo sonst treffen so viele Küchenchefs dieser Klasse zusammen und kochen in einer Sendung. 'Kerners Köche' war und bleibt Kult", so ZDF-Showchef Oliver Heidemann, der knapp neun Jahre nach Kerners Kochshow-Abschied auf die bewährte Idee setzt. In der Show kochen wöchentlich vier Köche jeweils ein Gericht eines viergängigen Menüs fürs Studiopublikum. Dabei geben sie sich gegenseitig Tipps, kritisieren und behindern sich aber auch.

Neben Alfons Schuhbeck, Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Nelson Müller, Sarah Wiener, Tim Mälzer, Frank Rosin und Johann Lafer sollen auch neue, verheißungsvolle Küchenstars am Studio-Herd stehen, verspricht das ZDF. Johannes B. Kerners Aufgabe ist es indes, im Küchenchaos möglichst den Überblick zu behalten. Das wird der Moderator zunächst zehn Mal jeweils 45 Minuten lang tun.