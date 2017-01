Sales-Chef Nommensen verlässt Super RTL

© Super RTL

Super RTL muss sich auf die Suche nach einem Nachfolger für Jörg Nommensen machen. Der Sales- und Marketingchef des Senders verlässt das Unternehmen in wenigen Wochen nach 13 Jahren auf eigenen Wunsch.

Wechsel in der Geschäftsleitung von Super RTL: Jörg Nommensen, bislang Director Sales & Marketing, verlässt den Sender zum 31. März "auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen", wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärt. Nommensen arbeitet schon seit 13 Jahren für den Kindersender, zunächst als Senior Manager Sales & Business Relations, später dann als Head of Sales & Business Relations und schließlich als Sales- und Marketingchef. Zuvor arbeitete Nommensen bei Freenet und Bild/T-Online.

Geschäftsführer Claude Schmit sagt zum Abgang Nommensens: "Ich möchte mich ganz herzlich bei Jörg für seinen herausragenden Beitrag zum Erfolg von Super RTL bedanken. Er hat die Entwicklung unseres Unternehmens zur Kinderunterhaltungsmarke Nummer eins signifikant vorangetrieben. Diese Leistung ist in Zeiten voranschreitender Fragmentierung in einem schwierigen Marktumfeld nicht hoch genug einzustufen. Wir bedauern sehr, dass Jörg uns verlässt und wünschen ihm für seine berufliche wie private Zukunft alles Gute." Nommensen selbst betont, dass Schmit ihm in den vergangenen Jahren "stets vollstes Vertrauen" entgegengebracht habe. "Gerade dadurch war es mir möglich, eine Vielzahl spannender Themen und Projekte umzusetzen, was für mich Herausforderung und Bestätigung zugleich war."