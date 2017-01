MDR führt DREFA und MDR-Werbung zusammen

© MDR

Der MDR will seine kommerziellen Aktivitäten, die bislang teils bei der DREFA Media Holding, teils bei der MDR-Werbung GmbH angesiedelt sind, im kommenden Jahr unter einem Dach zusammenführen und sich effizienter aufstellen.

In Anlehnung an die Beteiligungsstrukturen anderer ARD-Anstalten will der MDR im kommenden Jahr sein kommerziellen Aktivitäten ebenfalls unter einem Dach bündeln. Aus der DREFA Media Holding und der MDR-Werbung soll also ein Unternehmen werden, das derzeit den Arbeitstitel MDR Media führt. Dieses könne dann "als umfassender Dienstleister des MDR die mediale Wertschöpfungskette nahezu vollständig abbilden".

Alle Dienstleistungen ließen sich dann einfacher nach einer einheitlichen Strategie

ausrichten, auch geschäftsfeldübergreifende Projekte sollen dann effizienter aus einer Hand durchgeführt werden, so das Ziel. Darüber hinaus will man auch in neue Geschäftsfelder wie beispielsweise Games oder Apps vordringen. Die Arbeitsplätze der bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen erhalten bleiben, man erwarte aber Synergieeffekte und Einsparpotenziale im Bereich der Geschäftsführung, der Verwaltung und der Technik. Sitz des fusionierten Unternehmens soll weiterhin Erfurt bleiben. Der MDR-Staatsvertrag schreibt vor, dass die Werbetochter des MDR ihren Sitz in der thüringischen Landeshauptstadt haben muss.